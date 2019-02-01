Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019

01.02.2019, MForum.ru

Компания Avenir Telecom, предлагающая смартфоны под брендом Energizer, рассказала о том, какие новинки будут показаны на MWC 2019.

Общее название линейки Ultimate, в которую войдут 3 смартфона - U570S, U620S, U650S. Топовая модель Energizer Ultimate U620S будет оснащена 6,2-дюймовым дисплеем и строенным модулем камеры в конфигурации 16+2+0,2 Мп. Камеры двух остальных новинок будут сдвоенные, 16+2 Мп. За какую функцию будет отвечать 0,2 Мп сенсор пока не сообщается. Диагонали экранов U570S, U650S составят 5,7 и 6,2 дюйма, что нашло отражение в индексах моделей. Соотношение сторон 18:9 и 18,5:9 с вырезом в верхней части. В части аккумуляторов Energizer Ultimate ничем выдающимся не порадуют, речь идет об АКБ емкостью 3000...4000 мАч. Остальные параметры на уровне стандартов рынка — аппаратная платформа MediaTek, 4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, поддержка USB Type-C и Android Pie из коробки. Зато в части окраса внимание привлекают яркие цвета радужная фиалка, аквамарин и бирюза.