Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024

MForum.ru

Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024

09.02.2024, MForum.ru

Energizer — один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов. Как и другие популярные компании, она передает лицензию на использование своего бренда другим организациям для различных продуктов.

Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024

Поэтому на рынке есть смартфоны под брендом Energizer. Эти устройства разработаны компанией Avenir Telecom. В преддверии MWC 2024 компания Avenir объявила, что в рамках этой выставки анонсирует новый смартфон Energizer с аккумулятором большой емкости.

Energizer P28K — название будущего смартфона. Компания подтвердила, что в этом телефоне будет огромная батарея емкостью 28 000 мАч. P28K в названии означает емкость аккумулятора.

Кроме того, компания также сообщила, что это будет защищенный смартфон с 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FHD.

Новинка будет оснащена основной камерой разрешением 60 Мп на задней панели. В качестве дополнительных будут использованы 2 сенсора разрешением 20 Мп. На передней панели разместится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Как и другие телефоны бренда, Energizer P28K, скорее всего, будет доступен в ограниченном количестве и станет достаточно нишевым предложением.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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