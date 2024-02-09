Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024

MForum.ru
09.02.2024,
Energizer — один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов. Как и другие популярные компании, она передает лицензию на использование своего бренда другим организациям для различных продуктов.
Поэтому на рынке есть смартфоны под брендом Energizer. Эти устройства разработаны компанией Avenir Telecom. В преддверии MWC 2024 компания Avenir объявила, что в рамках этой выставки анонсирует новый смартфон Energizer с аккумулятором большой емкости.
Energizer P28K — название будущего смартфона. Компания подтвердила, что в этом телефоне будет огромная батарея емкостью 28 000 мАч. P28K в названии означает емкость аккумулятора.
Кроме того, компания также сообщила, что это будет защищенный смартфон с 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FHD.
Новинка будет оснащена основной камерой разрешением 60 Мп на задней панели. В качестве дополнительных будут использованы 2 сенсора разрешением 20 Мп. На передней панели разместится 16-мегапиксельная селфи-камера.
Как и другие телефоны бренда, Energizer P28K, скорее всего, будет доступен в ограниченном количестве и станет достаточно нишевым предложением.
© Антон Печеровый,
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