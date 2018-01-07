Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч

07.01.2018, MForum.ru

Под брендом Energizer, большинству из нас известному по батарейкам, представлен смартфон Energizer Power Max P600S. В соответствии с последними тенденциями, новинка получила дисплей диагональю 5,99 дюймов с соотношением сторон 18:9 (1080x2160 точек).

«Сердцем» Energizer Power Max P600S стал чипсет Helio P25. Выпускаться новинка будет в двух версиях, отличающихся объемом памяти. Базовый вариант получит 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, более мощная версия – 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. На задней панели Energizer Power Max P600S разместилась сдвоенная камера (13+5 Мп), а на передней панели находится камера разрешением 8 Мп. В наличии и емкий аккумулятор – 4500 мАч, при этом толщина устройства составляет 9,8 мм. Из прочего отметим поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 4.1 и Android Nougat. О планах обновления до Android Oreo пока не сообщается. Начало продаж Energizer Power Max P600S ожидается уже в середине января.