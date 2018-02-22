MForum.ru
22.02.2018,
Компании Avenir Telecom и Energizer представили очередной продукт их совместного труда – смартфон Energizer Power Max P490S 4G, получивший аккумулятор емкостью 4000 мАч, 4 камеры и сканер отпечатка пальца. Но самое интересное, что эта новинка стала первым смартфоном с 4,95-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9.
Разрешение дисплея невелико – FWVGA+ (960x480 точек), а аппаратная платформа Energizer Power Max P490S 4G построена на базе чипсета Mediatek MT6739, в состав которого входит 4 ядра с рабочей частотой 1,3 ГГц. Присутствует и поддержка LTE-сетей. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб (+ слот microSD, до 32 Гб). Разрешение тыловой камеры составляет 8 Мп, фронтальной – 5 Мп, при этом обе камеры снабжены дополнительными сенсорами разрешением 0,3 Мп. ОС – Android 8.0 Oreo. В продажу Energizer Power Max P490S 4G поступит во 2 квартале 2018 года. Цена пока не объявлена, но для успешных продаж она должна быть весьма привлекательной.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч / MForum.ru
14.05. [Новинки] Итоги недели: Все самое интересное с 7 по 13 мая 2012 года / MForum.ru
14.05. [Новинки] Подкасты: MFcast #105. Focus 2 с LTE на WP, двухгиговый Optimus 2 и запуск Yota LTE в Москве / MForum.ru
10.05. [Новинки] CTIA 2012: Energizer – зарядное устройство с многочисленными портами / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Cat S61 – улучшенный смартфон с тепловизором / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P490S 4G – первый в мире смартфон с 4,95-дюймовым дисплеем 18:9 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu / MForum.ru
16.02. [Новинки] Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: HTC Desire 12 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei Mediapad M5 и M5 Pro / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Спецификации Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro стали известны накануне анонса / MForum.ru
13.02. [Общество] Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 компания Archos привезет 3 бюджетных смартфона / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Meizu E3 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ASUS Zenfone 5 будут представлены на MWC 2018 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Invens анонсировал 3 недорогих смартфона / MForum.ru