Анонсы: Energizer Power Max P490S 4G – первый в мире смартфон с 4,95-дюймовым дисплеем 18:9

22.02.2018, MForum.ru

Компании Avenir Telecom и Energizer представили очередной продукт их совместного труда – смартфон Energizer Power Max P490S 4G, получивший аккумулятор емкостью 4000 мАч, 4 камеры и сканер отпечатка пальца. Но самое интересное, что эта новинка стала первым смартфоном с 4,95-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9.

Разрешение дисплея невелико – FWVGA+ (960x480 точек), а аппаратная платформа Energizer Power Max P490S 4G построена на базе чипсета Mediatek MT6739, в состав которого входит 4 ядра с рабочей частотой 1,3 ГГц. Присутствует и поддержка LTE-сетей. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб (+ слот microSD, до 32 Гб). Разрешение тыловой камеры составляет 8 Мп, фронтальной – 5 Мп, при этом обе камеры снабжены дополнительными сенсорами разрешением 0,3 Мп. ОС – Android 8.0 Oreo. В продажу Energizer Power Max P490S 4G поступит во 2 квартале 2018 года. Цена пока не объявлена, но для успешных продаж она должна быть весьма привлекательной.