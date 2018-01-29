Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально

MForum.ru
29.01.2018,
Под брендом Energizer анонсирован еще один смартфон – Energizer Power Max P550S. Вполне ожидаемо новинка получила емкий аккумулятор (5000 мАч), но ее толщина составляет всего 9,35 мм. Для быстрой зарядки используется зарядное устройство с выходным напряжением 12 В, подключаемое через порт USB Type-C. Кроме того, подчеркивается использование оптимизации потребления электроэнергии.
Остальные параметры Energizer Power Max P550S соответствуют бюджетным устройствам. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Аппаратная платформа построена на базе чипсета Mediatek MT6737 (4 ядра, 1,3 ГГц, поддержка VoLTE) дополненного 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. Также присутствует сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.0 Nougat. Продажи Energizer Power Max P550S уже начались.
© Антон Печеровый,
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