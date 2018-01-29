Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально

29.01.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Под брендом Energizer анонсирован еще один смартфон – Energizer Power Max P550S. Вполне ожидаемо новинка получила емкий аккумулятор (5000 мАч), но ее толщина составляет всего 9,35 мм. Для быстрой зарядки используется зарядное устройство с выходным напряжением 12 В, подключаемое через порт USB Type-C. Кроме того, подчеркивается использование оптимизации потребления электроэнергии.

Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально

Остальные параметры Energizer Power Max P550S соответствуют бюджетным устройствам. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Аппаратная платформа построена на базе чипсета Mediatek MT6737 (4 ядра, 1,3 ГГц, поддержка VoLTE) дополненного 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. Также присутствует сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.0 Nougat. Продажи Energizer Power Max P550S уже начались.

Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч / MForum.ru

14.05. [Новинки]  Итоги недели: Все самое интересное с 7 по 13 мая 2012 года / MForum.ru

14.05. [Новинки] Подкасты: MFcast #105. Focus 2 с LTE на WP, двухгиговый Optimus 2 и запуск Yota LTE в Москве / MForum.ru

10.05. [Новинки] CTIA 2012: Energizer – зарядное устройство с многочисленными портами / MForum.ru

18.01. [Новинки]  Экспонаты и итоги CES 2012: смартфоны и планшеты / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 02:44 even12 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42)
Из-за чего может запрашивать данный код сети?
Сегодня 02:43 even12 Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Сервис достойный, сравнительно с другими салонами
Сегодня 02:43 even12 Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
А с помощью чего можно восстановить?
27.01.2018 23:30 Fractals Тема: МегаФон в Кемеровской области (01.12.2014)
Скоро откорректируют информацию по Кемеровской области по операторам? По всем операторам кроме мтс!
27.01.2018 12:00 sigara Тема: Покупки в Евросети (Страницы: 1 2 3)
Хотел купить тут репитер, оказалось, не продают((

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

29.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P550S представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru

25.01. [Новинки]  Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru

22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru

18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru

15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: