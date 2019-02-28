MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

MForum.ru

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

28.02.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Владеющая брендом Alcatel компания TCL Communications на MWC 2019 показала публике обновленную линейку смартфонов и планшетов. Компания остается верна себе, предлагая решения с очень интересным соотношением цены и возможностей.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

Середнячок Alcatel 3 может похвастаться градиентной окраской задней панели и экраном Super Full View с соотношением сторон 19,5:9, каплевидным вырезом и защитным стеклом Dragontail. Диагональ экрана 5,9 дюйма, а соотношение его площади к площади передней панели составляет 88%.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

В части спецификаций все довольно скромно. Разрешение экрана Alcatel 3 — 720x1560 точек. Аппаратная платформа базируется на Qualcomm Snapdragon 439 (12 нм, 4xCortex-A53 @ 2,0 ГГц + 4xCortex-a53 @ 1,45 ГГц) дополненном 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3500 мАч без функции быстрой зарядки. Тыловая камера двойная (13MP, 1/3 ", 1.12um, f / 2.0 + 5MP, 1/5", f / 2.4) с набором интеллектуальных алгоритмов, умеющих различать 21 различную сцену. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Также отметим поддержку NFC, дактилоскопический сенсор и использование стандартного разъема microUSB. ОС из коробки Android 8.1 Oreo, но уже в ближайшее время обещано обновление до Pie. Цена 159 / 189 евро за версии 3/32 и 4/64 Гб, соответственно.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

Alcatel 3L немного проще. Он получил более компактный экран диагональю 5,94 дюйма (габариты 151,1 x 69,7 x 7,99 мм), лишился градиентной окраски и поддержки NFC. Спецификации новинки включают в себя Snapdragon 429 (12 нм, 4xCortex-A52 @ 1,8 ГГц), 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора (3500 мАч) и фоточасть (13+5 Мп, 8 Мп) аналогичны старшей модели. Цена Alcatel 3L – 139 евро.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

Смартфон начального уровня Alcatel 1S получил 5,5-дюймовый дисплей разрешением 720x1440 точек без вырезов и защитного стекла Dragontail, чипсет Spreadtrum SC9863 (8xCortex-A55 @ 1.6 ГГц), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3060 мАч. Спецификации тыловой камеры включают в себя 13 Мп основной сенсор (1/3 ", 1.12um, f / 2.0), 2 Мп вспомогательный, а также 5 Мп фронталку. Аналогично старшей модели поддерживаются AI-алгоритмы, но число распознаваемых сцен скромнее — 9. Также радует наличие дактилоскопического сенсора и Android Pie из коробки. Цена Alcatel 1S — 109 евро.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

Завершает парад новинок планшет Alcatel 3T 10 снабженный 10-дюймовым дисплеем разрешением 800 x 1280 точек и аккумулятором емкостью 4080 мАч. Габариты этого устройства составляют 260х156,6х8,95 мм, вес 440 грамм. Данные об используемом чипсете производитель не раскрыл, но упомянул о поддержке 4G. Объем ОЗУ — 2 Гб, встроенной памяти — 16 Гб. Также отметим стереодинамики с усилителем AW8737.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

Впрочем, аудиовозможности устройства этим не ограничиваются — за счет док-станции SK8088G новинку можно превратить в умную колонку, умеющую распознавать голос на расстоянии до 3 метров. В части спецификаций SK8088G упомянем два 5 Вт 40 мм динамика, аккумулятор емкостью 2000 мАч, Bluetooth 4.2 и разъем 3,5 мм. Цена Alcatel 3T 10 составит 179 евро, в комплекте с SK8088G — 229 евро.

MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.02. [Новинки] Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru

05.11. [Новости компаний] Телеком: T-Mobile развернул поддержку LTE band 71 уже в 1500 городах / MForum.ru

25.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia начинает производить оборудование 5G в Индии / MForum.ru

27.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Директор по техническим инновациям и инфраструктуре займется развитием технической стратегии «МегаФона» / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:32 Аня Добряк Тема: ДОСТУПНЫЙ 4G СМАРТФОН C ФУНКЦИЕЙ NFC
Попробуйте Vertex Impress Luck NFC. Я сейчас таким пользуюсь. Срочно понадобился телефон, так как прошлый ударила и утопила в ванной. Хотелось, чтобы функциональный был, стильный и не сложный в ...
Сегодня 17:30 Valery Shum Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
О Vertex Impress Bear такие противоречивые отзывы на сайтах, поэтому долго колебалась, пока через три недели после покупки не сломался дорогущий Самсунг, а позднее Хуавей (2 недели). Учитывая, что я ...
Сегодня 17:27 arcadivolodin Тема: Выбираю смартфон до 7000-8000
Если нужен нормальный смарт, за нормальную цену, то вам сюда. Impress Bear классный смарт по дешевке, хотя выглядит как дорогой. 4G интернет, 2 симки, неплохая батарея, HD экран (!), батарея мощная и ...
Сегодня 17:25 arcadivolodin Тема: Vertex Impress Click NFC - самый доступный смартфон с NFC?
У меня как раз сейчас эта модель VErtex! нужен был телефон для звонков по работе. Месяц работает как шахтер, звонки постоянные по 2 симкам, вайберу и скайпу. Уронил на асфальт, думал все, но смарт ...
Сегодня 13:53 Bistroff Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8)
спам?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: Lenovo Tab V7 – недорогой смартфон с большим экраном / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Blade V10 оснастили 32 Мп камерой Smart Selfie / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Nubia α (Alpha) — смарт-часы с функционалом смартфона / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2019: Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 представлены официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru

24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40 / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10e – доступная версия флагмана / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Представлен складной Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 5G – 5G и не только / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Samsung Galaxy S10 / S10+ / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Gionee возвращается на индийский рынок / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: