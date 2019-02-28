MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10

28.02.2019, MForum.ru

Владеющая брендом Alcatel компания TCL Communications на MWC 2019 показала публике обновленную линейку смартфонов и планшетов. Компания остается верна себе, предлагая решения с очень интересным соотношением цены и возможностей.

Середнячок Alcatel 3 может похвастаться градиентной окраской задней панели и экраном Super Full View с соотношением сторон 19,5:9, каплевидным вырезом и защитным стеклом Dragontail. Диагональ экрана 5,9 дюйма, а соотношение его площади к площади передней панели составляет 88%.

В части спецификаций все довольно скромно. Разрешение экрана Alcatel 3 — 720x1560 точек. Аппаратная платформа базируется на Qualcomm Snapdragon 439 (12 нм, 4xCortex-A53 @ 2,0 ГГц + 4xCortex-a53 @ 1,45 ГГц) дополненном 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3500 мАч без функции быстрой зарядки. Тыловая камера двойная (13MP, 1/3 ", 1.12um, f / 2.0 + 5MP, 1/5", f / 2.4) с набором интеллектуальных алгоритмов, умеющих различать 21 различную сцену. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп. Также отметим поддержку NFC, дактилоскопический сенсор и использование стандартного разъема microUSB. ОС из коробки Android 8.1 Oreo, но уже в ближайшее время обещано обновление до Pie. Цена 159 / 189 евро за версии 3/32 и 4/64 Гб, соответственно.

Alcatel 3L немного проще. Он получил более компактный экран диагональю 5,94 дюйма (габариты 151,1 x 69,7 x 7,99 мм), лишился градиентной окраски и поддержки NFC. Спецификации новинки включают в себя Snapdragon 429 (12 нм, 4xCortex-A52 @ 1,8 ГГц), 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора (3500 мАч) и фоточасть (13+5 Мп, 8 Мп) аналогичны старшей модели. Цена Alcatel 3L – 139 евро.

Смартфон начального уровня Alcatel 1S получил 5,5-дюймовый дисплей разрешением 720x1440 точек без вырезов и защитного стекла Dragontail, чипсет Spreadtrum SC9863 (8xCortex-A55 @ 1.6 ГГц), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3060 мАч. Спецификации тыловой камеры включают в себя 13 Мп основной сенсор (1/3 ", 1.12um, f / 2.0), 2 Мп вспомогательный, а также 5 Мп фронталку. Аналогично старшей модели поддерживаются AI-алгоритмы, но число распознаваемых сцен скромнее — 9. Также радует наличие дактилоскопического сенсора и Android Pie из коробки. Цена Alcatel 1S — 109 евро.

Завершает парад новинок планшет Alcatel 3T 10 снабженный 10-дюймовым дисплеем разрешением 800 x 1280 точек и аккумулятором емкостью 4080 мАч. Габариты этого устройства составляют 260х156,6х8,95 мм, вес 440 грамм. Данные об используемом чипсете производитель не раскрыл, но упомянул о поддержке 4G. Объем ОЗУ — 2 Гб, встроенной памяти — 16 Гб. Также отметим стереодинамики с усилителем AW8737.

Впрочем, аудиовозможности устройства этим не ограничиваются — за счет док-станции SK8088G новинку можно превратить в умную колонку, умеющую распознавать голос на расстоянии до 3 метров. В части спецификаций SK8088G упомянем два 5 Вт 40 мм динамика, аккумулятор емкостью 2000 мАч, Bluetooth 4.2 и разъем 3,5 мм. Цена Alcatel 3T 10 составит 179 евро, в комплекте с SK8088G — 229 евро.