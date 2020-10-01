Акции: Билайн предлагает смартфоны за 1 рубль

MForum.ru
01.10.2020,
Речь идет о смартфонах Alcatel 1 5033D и Alcatel 1A 5002F Prime, устройствах безусловно бюджетных, но не настолько, чтобы стоить 1 рубль. По замыслу ВымпелКом, акция позволит людям старшего возраста в Московском регионе перейти на пользование смартфоном, ведь это удобнее и зачастую дешевле, чем пользование стационарными телефонами с подключением к МГТС. И уж наверняка вас меньше будут одолевать рекламными звонками.
Условие акции, позволяющее практически бесплатно получить смартфон, это покупка в комплекте опции "3000 бонусных рублей по акции". Стоимость опции - 3000 рублей, вся сумма будет зачислена на бонусный баланс номера и будет расходоваться на оплату абонплаты по тарифу. Полностью условия приведены здесь.
Одна из идей акции - дать людям старшего возраста, которым сейчас все более настоятельно рекомендуют оставаться дома, доступ в интернет, для общения в мессенджерах и социальных сетях, для заказа и оплаты услуг онлайн.
По данным Билайн.Аналитика, в апреле-мае 2020 года средний трафик на одного пользователя старше 50 лет в Москве увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-3 по потребляемому трафику у абонентов в возрасте от 50 лет и старше в период самоизоляции попали Facebook (+246%), Вконтакте (+265%), Одноклассники (+134%).
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теги: телеком Билайн ВымпелКом акции
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