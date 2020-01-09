CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально

MForum.ru
09.01.2020,
Компания TCL Communications, владеющая торговой маркой Alcatel, в рамках CES 2020 пополнила свое портфолио смартфонами Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B. Несмотря на знакомые названия, все устройства действительно являются новинками.
Начнем с Alcatel 3L . Как следует из названия, это самое «высококлассное» устройство из всех. Его ключевая особенность – строенная тыловая камера, с основным 48 Мп сенсором Samsung GM1 Quad Bayer за апертурой объектива F / 1.8. В качестве дополнительных сенсоров используются 5 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 115 градусов и апертурой объектива F/2.2 и 2 Мп сенсор с апертурой F/2.4 для макросъемки. Также в активе с Alcatel 3L присутствуют 6,22-дюймовый IPS-дисплей разрешением HD+ с соотношением сторон 19:9, чипсет MediaTek MT6762, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 10. Размеры Alcatel 3L составляют 158,7 x 74,6 8,48 мм, вес 165 грамм. Купить новинку можно будет в первом квартале 2020 года в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке примерно за $155. Варианты цвета включают синий хамелеон, темно-хромовый или зеленый агат.
На ступеньку ниже разместился новый Alcatel 1S , также оснащенный строенной тыловой камерой, но в более простой конфигурации. В наличии основной 13 Мп с апертурой f/1,8, 5 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп для макросъемки. Спецификации Alcatel 1S включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1520 пикселей, чипсет MediaTek MT6762D, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, а также АКБ емкостью 4000 мАч. Alcatel 1S будет доступен на некоторых рынках Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки примерно за $110. Варианты цвета включают зеленый агат и серый.
Alcatel 1V еще проще. Относительно Alcatel 1S упрощения коснулись тыловой камеры (сдвоенная, 13+5 Мп) и ОЗУ, объем которого сократился до 2 Гб. «Сердцем» Alcatel 1V стал чипсет MT6762D дополненный 32 Гб встроенной памяти и АКБ 4000 мАч. Alcatel 1B будет доступен на некоторых рынках в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке в первом квартале 2020 года, по цене $88, в черном и зеленом цветах.
Самый доступный Alcatel 1B оснащен 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 720x1440 точек, чипсетом Qualcomm 215, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения, а также АКБ емкостью 3000 мАч. В отличие от остальных новинок, Alcatel 1B работает под управлением Android 10 Go. Купить Alcatel 1B можно будет за $66 в черном и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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