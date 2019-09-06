IFA 2019: TCL Plex представлен официально

MForum.ru
06.09.2019,
Компания TCL Communication официально анонсировала TCL Plex, ставший первым смартфоном для глобального рынка под собственным брендом, а не под маркой Alcatel. Как гласит пресс-релиз, новинка использует богатый опыт и передовые технологии TCL в сфере разработки и производства экранных панелей в мобильном форм-факторе.
В частности производитель обещает высочайшую точность цветопередачи и насыщенность оттенков. Фирменная технология получила имя NXTVision и базируется на использовании собственного процессора для дисплея. Технически речь идет о 6,53-дюймовом дисплее разрешением 2340х1080 точек с круглым вырезом под 24 Мп фронтальную камеру. Вторая сильная сторона TCL Plex – строенная тыловая камера, с основным сенсором Sony IMX582 разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных используются 2 и 16 Мп сенсоры (16 Мп – с широкоугольной оптикой). Внутри TCL Plex нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 256 Гб) и аккумулятору емкостью 3820 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3. Начало продаж намечено на октябрь, цена – 329 евро.
© Антон Печеровый,
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