Слухи: Опубликованы подробности о будущих новинках Alcatel

20.08.2019, MForum.ru

Китайская компания TCL Communications является лицензиатом марок Alcatel и BlackBerry. Согласно попавшей в сеть дорожной карте уже скоро портфолио бренда Alcatel может пополниться некоторыми интересными новинками, включая 5G-смартфон и складной планшет.

Первым в списке стоит TCL T1, получивший экран с круглым вырезом и строенную тыловую камеру (48+16+2 Мп). В активе этого смартфона ожидается 6,53-дюймовый экран, занимающий 90% площади передней панели, Qualcomm Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3820 мАч. Анонс TCL T1 может состояться уже на IFA 2019. Возможная цена лежит в диапазоне 299…399 евро.

Во втором квартале 2020 года свет увидит улучшенная версия этого устройства, оснащенная экраном Edge AMOLED и счетверенной тыловой камерой. Ценник TCL T1 Pro будет на 100 евро выше, чем у стандартной версии. Кроме того, в конце второго-начале третьего квартала выдут 5G-версии этих смартфонов, их цена достигнет 499…599 евро. Кроме того, в третьем квартале мы увидим планшет FLEXTAB, оснащенный гибким AMOLED-экраном. Цена этого устройства – 1299 евро.