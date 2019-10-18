Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX

MForum.ru

Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX

18.10.2019, MForum.ru

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Владеющая торговой маркой Alcatel компания TCL Communication объявила о начале российских продаж смартфона TCL PLEX. Причем, эта новинка выводится на рынок под собственной торговой маркой компании.

Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX

Напомню, речь идет о смартфоне 6,53-дюймовый дисплеем TCL Dotch разрешением FHD+, чипсетом Qualcomm Shapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти UFS 2.1 (+microSD до 128 Гб) и аккумулятором емкостью 3820 мАч. Тыловая камера новинки строенная, базирующаяся на 48 Мп сенсоре Sony. В качестве вспомогательных выступают сенсоры разрешением 16 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 24 Мп. TCL PLEX представлен в двух цветовых вариантах: белый опал и чёрный обсидиан. Cмартфон поступит в продажу 25 октября по цене 19 990 рублей.

Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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