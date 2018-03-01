Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo

01.03.2018, MForum.ru

Компания TCL Communication пополнила линейку устройств Alcatel планшетными компьютерами с индексом 1T. Новинки будут доступны в версиях с экраном диагональю 7 и 10 дюймов. Разрешение дисплея 10-дюймовой модели составит 1280х800 точек, у 7-дюймовой модели – 1024х600 точек.

«Сердце» новинок – чипсет MediaTek MT8321, объем оперативной памяти 1 Гб. Также в активе 7-дюймовой модели присутствует 8 Гб ОЗУ, слот для карт microSD, 0,3 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 2580 мАч. 10-дюймовый Alcatel 1T 10 оснащен 16 Гб встроенной памяти (также с возможностью расширения картами microSD), 2 Мп фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Разрешение тыловых камер обоих устройств идентично – 2 Мп. Вес Alcatel 1T 7 составляет 245 грамм, Alcatel 1T 10 – 415 грамм. ОС – Android Oreo (Go Edition). Планшеты семейства Alcatel 1T будут продаваться на рынках Европы, Азии и Латинской Америки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации alcatelmobile.com

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