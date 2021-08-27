Анонсы: FFalcon Thunderbird FF1 – новый 5G-смартфон от TCL

27.08.2021, MForum.ru

Компания TCL Communication официально анонсировала смартфон Thunderbird FF1, ставший первым устройством новой линейки компании, которая появилась как результат сотрудничества TCL и Huawei. Ранее подразделение FFalcon выпускало в основном аудио-, видео- и другие устройства для дома.

Спецификации Thunderbird FF1 включают в себя занимающий 94,7% площади передней панели 6,67-дюймовый дисплей с частой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Тыловая камера представлена тремя сенсорами, разрешение основного составляет 64 Мп, вспомогательные – широкоугольный и макро. Цены новинки составят 2499 / 2799 юаней за версии со 128 и 256 Гб ОЗУ, соответственно. С учетом того, что продукция FFalcon представлена в основном на азиатских рынках, европейский релиз может и не состояться.