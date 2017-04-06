Анонсы: Alcatel Flash – смартфон с двумя сдвоенными камерами

MForum.ru
06.04.2017,
Постепенно смартфоны со сдвоенными камерами на задней панели становятся привычным делом. Однако в TCL Communication пошли дальше и оснастили Alcatel Flash сдвоенными камерами со вспышками, как на задней, так и на передней панелях. Тыловая камера новинки представлена 13 Мп модулем Sony IMX258 (цвет + монохром), фронтальная сочетает 8 и 5 Мп модули (апертура f / 2.0).
Диагональ экрана Alcatel Flash – 5,5 дюйма, разрешение – 1920х1080 точек. «Сердцем» новинки стала система-на-чипе MediaTek Helio X20, в состав которой входит 10-ядерный процессор. Также в активе Alcatel Flash присутствуют 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, два SIM-слота, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 3100 мАч. Габаритные размеры – 152,6 х 75,4 х 8,7 мм, вес – 155 г. ОС – Android 6.0. Информации о цене и срока доступности новинки пока нет.
© Антон Печеровый,
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