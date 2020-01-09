CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами

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CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами

09.01.2020, MForum.ru

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Помимо бюджетных новинок под брендом Alcatel, компания TCL Communications представила линейку топовых смартфонов под собственным брендом. Серия TCL 10 состоит из TCL 10 5G, 10 Pro и 10L. Новинки поступят на мировые рынки в конце этого года, а в Северной Америке их релиз запланирован уже на второй квартал года текущего.

CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами

Все новинки оснащены дисплеями с фирменной технологией оптимизации NXTVISION. При этом на TCL 10 5G и 10L получили плоские экраны, а TCL 10 Pro – AMOLED-экраном с закругленными краями. TCL 10 5G - первый 5G-смартфон компании, который будет работать на одном из последних чипсетов Snapdragon 7-й серии Qualcomm (предположительно, Snapdragon 765G). Он оснащен большим дисплеем с перфорацией для фронтальной камеры и зеркальной стеклянной задней панелью со встроенным сканером отпечатков пальцев. Как и два других смартфона серии TCL 10, TCL 10 5G получил четыре камеры и две светодиодные вспышки. Характеристики камеры пока не раскрываются, но основным сенсором будет датчик разрешением 64 Мп.

CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами

TCL 10 Pro похож на 10 5G, но с другим типом дисплея и встроенным в него дактилоскопическим сенсором. Кроме того, вместо отражающего голографического дизайна задней панели, 10 Pro напоминает «светящиеся» узоры OnePlus 7 Pro. Основой тыловой камеры также является 64 Мп сенсор.

CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами

TCL 10L - базовая модель линейки, также оснащенная QUAD-камерой. Однако разрешение основного сенсора составляет 48 Мп. Как и у TCL 10 5G, у этого также есть перфорированный дисплей для селфи-камеры, а его задняя панель обладает зеркальной поверхностью. Подробные спецификации новинок пока не раскрываются. Полноценный анонс серии TCL 10 ожидается на MWC 2020.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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