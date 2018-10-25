Пятое поколение: Nokia начинает производить оборудование 5G в Индии

25.10.2018, MForum.ru

В ситуации, когда в мире засомневались в безопасности использования китайского телеком-оборудования для развертывания сетей 5G, понятно желание многих стран наладить производство решений для сетей 5G на своей территории. Разработать решения 5G с нуля - непростая задача. В условиях, когда сети 5G желательно разворачивать по принципу, чем быстрее, тем лучше, компромиссным вариантом для государства представляется производство решений зарубежного вендора на своей территории.

Это и сделали в Индии, договорившись с Nokia. Так индийские деньги не пойдут на укрепление экономики потенциального противника - Китая, напротив, за счет экспорта собранной в Индии продукции получится еще и заработать.

До сих пор базовые станции 5G в Индии не производились. Собирать новую продукцию станут в городе Чиннай (Chennai) в Южной Индии на одном из крупнейших производств в области телекоммуникационного оборудования в Индии. Производимые на предприятии базовые станции 5G будут использоваться не только на рынке Индии.

Предприятие начинает выпускать базовые станции, соответствующие спецификациям 3GPP 5G NR Rel.15. Мощность производства в Ченнай - 4 млн базовых станций в год (2G, 3G, 4G). Теперь к ним добавятся и базы 5G. Завод оснащен современным сборочным оборудованием, мощность оборудования для поверхностного монтажа достигает 12.8 млрд компонентов в год, системы контроля качества оснащены автоматами оптической 3D-инспекции и рентгеновскими установками автоматизированного контроля.

Печально, что если в Китае и Индии государство смогло создать условия для создания таких массовых высокотехнологичных производств, то в России это сделано не было, не появились ни связанные с этим рабочие места, ни источники дохода.

А ведь у нас пытались наладить производство решений Nokia 4G. В 2011 году было подписано соответствующее соглашение между тогда еще Nokia Siemens Networks и Микран. Производство должны были начать еще в 4q2011 в Томске. Тогда же, в 2011 году была идея создания совместного производства Ростехнологий и Alcatel-Lucent. Все эти планы оказались провальными. Уж очень неплодородна отечественная почва для подобных проектов.

Может быть это специально сделано для того, чтобы расцвело наконец отечественное производство радиоэлектроники? Нет, не видать пока массового производства базовых станций 4G, хотя время было - 7 лет прошло. С разработкой решений 5G в некоторых организациях возятся, но будет ли какое-то некомплексное решение, не прошедшее апробацию на других рынках, востребовано российскими операторами сотовой связи? В сентябре 2018 года стало известно о создании очередного совместного предприятия "РТК - Сетевые технологии" компаниями Ростелеком и Nokia с целью разработки комплексных решений, в том числе и для 5G. Можно ли надеяться, что это совместное предприятие наладит объемный выпуск оборудования 5G в России? Сомнительно, несмотря на заявленный потенциальный объем инвестиций со стороны Nokia - 10 млрд рублей.

Стоит понимать, что изоляция российского рынка, в которой есть значимая доля самоизоляции, не способствует развитию отечественного радиоэлектронного производства. Конкурентоспособные решения обычно появляются там, где есть конкуренция. Без активных успешных продаж на мировом рынке, не создать достойного решения, которое стоило бы использовать на внутреннем рынке. Да и производство в расчете только на рынок одной страны может оказаться нерентабельным.

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теги: 5G пятое поколение Nokia Индия

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