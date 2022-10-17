5G: Jio привлекает Ericsson и Nokia для строительства сети 5G SA

MForum.ru
17.10.2022,
Reliance Jio выбрала Ericsson и Nokia поставщиками оборудования 5G SA. Это говорит о желании оператора диверсифицировать список поставщиков после того, как основным поставщиком решений 4G/LTE выступила компания Samsung.
Ранее оператор заявлял о собственных разработках оборудования радиоподсистемы 4G и 5G, но как видим, никому не пришла в голову смелая идея строить сеть национального масштаба исключительно на базе этих разработок.
Nokia планирует поставлять оборудование линейки AirScale, включая базовые станции, антенны 5G Massive MIMO, радиоблоки с поддержкой различных частот.
Ericsson также будет поставлять 5G RAN, а также оборудование для РРЛ-связи.
В Jio готовы выделить на развертывание сети 5G SA в размере $24,3 млрд до декабря 2023 года. Первые запуски планируются в Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи в октябре 2022 года.
Конкурент Bharti Airtel запустил услуги 5G в 8 городах в начале октября 2022 года, поставщиками выступает все та же тройка вендоров - Ericsson, Nokia и Samsung.
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теги: телеком Индия пятое поколение
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