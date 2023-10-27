5G SA: Perfectum ожил в Узбекистане - из CDMA в 5G NR

27.10.2023, MForum.ru

Не каждый сейчас вспомнит о таком операторе Узбекистана как Rubicon Wireless Communication (СП ООО RWC). Между тем, ему уже 19 лет и когда-то он считался прогрессивной компанией, предоставляющей услуги в передовом стандарте CDMA под брендом Perfectum. С тех пор утекло немало воды, выбор терминалов CDMA сократился, а возможности сети давно не поражали воображение. Число абонентов Perfectum сейчас сравнительно мало, если сравнивать с операторами 4G.

Тем неожиданней сообщение о том, что компания умудрилась получить у регулятора немалый частотный ресурс - 100 МГц в диапазоне n77 (3300-4200 МГц, TDD). Кроме того, компания располагает частотами 15 МГц FDD в диапазоне n5 (824-849 МГц). Этого ресурса достаточно для экономически оправданного развития 5G - с хорошим покрытием за счет использования диапазона ниже 1 ГГц и с хорошей пропускной способностью и высокими скоростями там, где это актуально, за счет использования n77. Так что рынок Узбекистана пополнился еще одним оператором, который будет строить сеть 5G SA.

Поставщиком оборудования 5G NR, как ожидается, выступит компания Nokia (заключено MoU). Кроме того, у компании есть договор о партнерстве с арабским оператором e& (Etisalat And), это поможет внедрить на сети самые современные услуги под известным на Ближнем востоке брендом.

В Узбекистане 5G стартовал с августа - о запуске сетей 5G объявили Mobiuz и UCell.

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теги: Узбекистан 5G SA 5G NR Perfectum Rubicon Wireless Communication пятое поколение

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