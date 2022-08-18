5G: Узбекский UCell рассказывает о первых шагах своей сети 5G

MForum.ru
18.08.2022,
Сеть Ucell 5G NSA 3.5 ГГц работает в Ташкенте и в Самарканде, но пока что с «точечным» покрытием.
В Ташкенте сайты Ucell 5G можно встретить в Tashkent City, в ТЦ Малика, в районе Алайского базара.
Поскольку статус у сети "опытная", построена она на оборудовании сразу нескольких вендоров. В Узбекистане нет требования развертывания сети на отечественном оборудовании (его нет), нет и требований строить сеть на российских решениях (как же так?). Так что сеть 5G в Ташкенте благополучно запущена на решениях Nokia и Huawei, а в Самарканде - ZTE. Здесь тестовые базовые станции запущены, например, в аэропорте и в туристическом центре Silk Road Samarkand, где тестируется решение 5G с распределенной антенной системой.
Несмотря на то, что сеть явно носит характер "тестовой", желающие могут приобретать смартфоны с поддержкой 5G в офисах Ucell по всей стране и пользоваться режимом 5G, оказываясь в зоне покрытия. Сейчас, конечно, в этом смысла мало, пока покрытие настолько ограничено. Будем надеяться, что оно постепенно начнет расти.
В тестах достигнуты скорости до 1,5 Гбит/c - нас таким не удивишь, у нас МегаФон в LTE до 1.4 Гбит/c показывает на ВДНХ. Но это не так и важно, в любом случае в сетях 5G можно рассчитывать на получение средних скоростей доступа в разы более высоких, чем в сетях LTE, и, как правило, с более низкой задержкой распространения сигнала, это уже вполне доказано мировой практикой.
Забавно, что сеть UCell запущена с использованием недоступного в России и самого популярного в мире применительно к 5G частотного диапазона 3.5 ГГц (band 78).
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теги: телеком пятое поколение Ucell Узбекистан
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