Телеком: Развитию 5G в России помешают проблемы с частотами

MForum.ru

Телеком: Развитию 5G в России помешают проблемы с частотами

31.10.2018, MForum.ru

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Об этом сегодня много говорили на встрече "Mobile 360 Series - Россия и СНГ".

Некоторые иностранные специалисты преисполнены оптимизма в отношении перспектив 5G в России. В частности, в смелом прогнозе на 2025 год, они обещают, что в зоне покрытия сетей 5G окажется 80% населения. Число подключений к этому времени достигнет 48 млн. Залогом этого являются планы российских операторов потратить более десятка миллиардов долларов на развитие инфраструктуры мобильной связи и ШПД. Другие страны, которые, как ожидают в GSMA, запустят сети 5G к 2025 году - это Беларусь, Азербайджан и Узбекистан.

Что же, не буду спорить с зарубежными оптимистами, все равно в 2025 году никто не вспомнит прогнозы 2018 года, давайте лучше обратим внимание на "болячки" российского рынка мобильной связи.

Основная проблема - неготовность государства к проведению частотных аукционов по распределению диапазонов 5G. По оценкам Александра Поповского, исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и развитию бизнеса ВымпелКом, только в диапазоне 3.4-3.8 ГГц российским операторам необходимо порядка 600 МГц спектра (это, кстати, немного, по 100-150 МГц на компанию). Пока что этот диапазон основательно занят, например наземными терминалами (ЗС ФСС) спутниковой связи VSAT. "Сегодня ЗС ФСС может появиться в любом месте и с непредсказуемой занимаемой полосой частот", - делятся печалью участники встречи. Доступны лишь фрагменты этого диапазона - несколько десятков мегагерц. В таких городах, как Москва и С.Петербург свободных частот практически нет. И как в таких условиях прикажете строить 5G?

С существованием проблемы выделения и расчистки частот для сетей 5G согласны и в МТС, вице-президент Андрей Ушацкий, МТС видит в этом барьер для внедрения сетей 5G.

Выходом может быть государственная директива об установлении приоритета для сетей 5G в использовании частот диапазона 3.4-3.8 ГГц. Это бы обеспечило базу для инвестиций в развертывание сетей 5G в этом диапазоне.

Очевидной идеей поделилась Анна Серебрякова, операционный директор "МегаФон", - операторам стоит подумать о возможностях совместного использования и совместного строительства инфраструктуры сетей 5G. Само собой, благо и опыт операторского взаимодействия при построении сетей 4G уже получен. Вот только вывод она сделала неожиданный: государству нужно подумать над тем, как стимулировать такую кооперацию, какими инструментами ее добиться, - считает г-жа Серебрякова. Позвольте, если кооперация экономически выгодна операторам, государству не нужно ее дополнительно стимулировать! Задача государства иная, обеспечить участникам рынка недискриминационный доступ к частотам, не допустить, чтобы в угаре разделения доходности пострадала бы конкурентная среда. Если в стране все сведется к построению инфраструктуры одним или двумя операторами, это снизит надежность функционирования сетей и приведет к росту стоимости услуг.

Также г-н Ушацкий отметил важность как можно более раннего начала реального строительства сетей 5G. С этим не поспоришь. Еще до конца 2018 года в США сети 5G появятся в десятках городов. А в России пока что речь идет все больше о точечных кейсах и "испытаниях" не только в 2018, но также и в 2019 году. В этих условиях операторы продолжат вкладывать в сети LTE те средства, которые стоило бы начать инвестировать в сети 5G. Не поспоришь. Все, что требуется от государства - дать операторами частоты (желательно в виде, в котором их можно начинать использовать с первого дня после выдачи), и не мешать им строить сети 5G чрезмерным регулированием. Вот только такого в России не было, наверное, никогда.

Отставание России в области 5G уже заложено, что называется, в ДНК. Нет собственной современной микроэлектроники. Нет массового производства конкурентоспособных решений инфраструктуры - базовых станций 5G, решений ядра сети. Не расчищены частоты. Не проведены частотные аукционы. Операторам вечно достаются лишь объедки - частоты выделяются им на позорных условиях "вторичного использования". И даже в части регулирования пока что все зависло на уровне разработки "Концепции развития...". Между тем, в мире частоты в диапазоне 3.4-3.8 ГГц уже распределены в Объединенном Королевстве, Ирландии, Италии, Испании и Финляндии. Начались частотные аукционы и по распределению частот миллиметрового диапазона.

Отсутствие развитой экосистемы устройств 5G чем далее, тем более годится только в качестве отговорки. После того, как летом 2018 году компания Qualcomm представила первые в мире полностью интегрированные радиочастотные модули 5G NR (mmWave) и sub-6 ГГц для мобильных устройств, формирование экосистемы терминалов, в том числе, в форм-факторе смартфонов, уже можно предсказать с точностью до квартала. Выбор устройств 5G с поддержкой, как "низкочастотного", так и "высокочастотного" диапазонов появится уже во втором квартале 2019 года. В компаниях Samsung Elctronics, Intel и Huawei тоже сильно не запоздают со своими предложениями для ORM-производителей. Так что откладывать запуск сетей 5G в России на 2020 год - это терять еще один год.

Кроме проблем с частотами, говорилось на встрече и о перспективах IoT. Согласно прогнозам GSMA, к 2025 году в регионе "Россия и СНГ" будет насчитываться 660 млн IoT-подключений, что будет соответствовать росту примерно в 3 раза относительно текущих показателей.

Надежда Шевцова, бизнес-директор Tele2 Россия, обратила внимание собравшихся на барьеры, которые мешают развитию IoT-направления. В частности, по ее мнению, речь идет о необходимости значительных инвестиций в условиях, когда неясно, принесут ли они достаточную отдачу. Кого-то из потенциальных клиентов смущает необходимость переподготовки персонала, других - вопросы безопасности и защищенности.

Осторожность дело хорошее, но итоги нам известны, Tele2 не находится в первых рядах компаний, которые активно инвестируют в IoT, как это делает, например, компания МТС с ее активным развертыванием сетей NB-IoT федерального масштаба. МегаФон также начал активно инвестировать в эту область, ведет тесты NB-IoT компания Вымпелком.

Только в Москве планируют подключить к сетям мобильного ШПД до 167 тысяч видеокамер, которые разместят в городе. И это только один из множества проектов в рамках программы Smart City. Зевать на этом рынке не стоит. Если не будут использованы лоббистские возможности, те операторы, которые сегодня осторожничают с инвестицями в IoT, рискуют остаться не у дел.

По материалам: mobileworldlive.com ; mobileworldlive.com ; mobileworldlive.com ; mobileworldlive.com ; ComNews.ru
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теги: телеком частоты пятое поколение 5G аналитика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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