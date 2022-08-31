5G: Mobiuz запустил 5G в Ташкенте

MForum.ru
31.08.2022,
Хотя заявлено о коммерческом запуске, покрытие сети 5G оператора пока что очень ограничено. Его можно найти только в отдельных локациях города, сообщает Podrobno.uz. Но уже в сентябре, как обещает оператор, покрытие будет расширено.
Стоимость подключения к пакету 5G 50000 МБ - порядка 423 рублей (75 тыс сумов), достижимые скорости мобильного интернета - до 1 Гбит/c. Без этого пакета скорость доступа 5G ограничена для абонента на уровне до 300 Мбит/c.
Решение Huawei 5G было развернуто в Ташкенте еще в прошлом году, в декабре стартовала тестовая эксплуатация. Теперь, как видим, объявлен коммерческий запуск.
Любопытно, что уровень задержки на тесте скорости из рекламного ролика - 6 мс, такие задержки редко встречаются на сетях 5G NSA.
Совсем недавно, 18 августа 2022 года о запуске сети 5G 3.5 ГГц в Ташкенте заявлял также UCell
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теги: пятое поколение развитие сети 5G Узбекистан
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