5G: В Кении для развертывания 5G задействовали базовые станции Huawei 2.6 ГГц Easy AAU

MForum.ru

5G: В Кении для развертывания 5G задействовали базовые станции Huawei 2.6 ГГц Easy AAU

09.07.2025, MForum.ru

«Ведущий оператор Кении» и Huawei развернули более 1000 активных антенных модулей EasyAAU 2.6 ГГц для замены используемых RRU 8T8R. В источнике, Mobile World Live, оператора почему-то постеснялись назвать, но я практически уверен в том, что речь идет о Safaricom.

Это оператор строит сеть 5G в Кении, используя полосу 2.6 ГГц и режим TDD Massive MIMO.

Решение EasyAAU представлено Huawei в 2024 году и по заверениям вендора обеспечивает в 1.7-2.3 большее покрытие и вдвое большую емкость по сравнению с «классическими» устройствами 8T8R. Как заявляет вендор, в течение 5 дней после перехода на EasyAUU, общий трафик в сети вырос на 14%, а количество сот, где использование физических ресурсных блоков (PRB) превышало 70% сократилось более, чем на 1000. Это помогло улучшить качество обслуживания пользователей в районах с высокой стоимостью и в сотах с высокой нагрузкой.

Это позволило оператору «удвоить эффективность инвестиций», сократить расходы на эксплуатацию сети, повысить энергоемкость на 46% и сделать более устойчивой общую структуру сети.

Оператор активно работает с B2B рынком, предоставляя пакеты для малых и средних предприятий. За 70 дней оператор привлек более 3 тысяч новых бизнес-пользователей.

Safaricom сотрудничает с Huawei и с Nokia – распространенная в мире двухвендорная модель. У оператора есть лицензии на частоты 2.6 ГГц и 3.5 ГГц. Сеть 5G запущена в Найроби, Кисуму, Кисси, Какамеге с планами расширения на 9 городов. Safaricom заменяет устаревшее оборудование WiMax на 5G.

Если говорить о других кенийских операторах, то 5G также строит Airtel Kenya, опираясь на частоты 3.5 ГГц. Сеть запущена в июле 2023 года.

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теги: пятое поколение AAU Кения

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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