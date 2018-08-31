IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

MForum.ru
31.08.2018,
Компания TCL Communication Technology Holdings Limited, владеющая торговой маркой BlackBerry, официально представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Новинка представляет собой облегченную (Lite Edition) версию смартфона BlackBerry KEY2.
Аналогично старшему собрату BlackBerry KEY2 сохранил физическую клавиатуру со встроенным в пробел дактилоскопическим сенсором и клавишей быстрого доступа Speed Key. При этом клавиши именно физические, лишенные сенсорного функционала. Кроме того, рамка смартфона выполнена из пластика.
В части «железа» речь идет о 4,5-дюймовом дисплее с соотношением сторон 13,5:9 (3:2) разрешением 1620х1080 точек, чипсете Snapdragon 636, 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенной (13+5 Мп) камере на задней панели, 8 Мп фронтальной камере и аккумуляторе емкостью 3000 мАч.
ОС – Android 8.1 Oreo с фирменными сервисами BlackBerry, системой безопасности DTEK и возможностью дублирования некоторых приложений (WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger и Instagram). Помимо классической черной расцветки, BlackBerry KEY2 LE будет доступен в красном и золотистом вариантах. Релиз новинки будет международным, цены составят 400 и 450 евро за версии с 32 и 64 Гб встроенной памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
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