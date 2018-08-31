IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

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IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

31.08.2018, MForum.ru

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Компания TCL Communication Technology Holdings Limited, владеющая торговой маркой BlackBerry, официально представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Новинка представляет собой облегченную (Lite Edition) версию смартфона BlackBerry KEY2.

IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

Аналогично старшему собрату BlackBerry KEY2 сохранил физическую клавиатуру со встроенным в пробел дактилоскопическим сенсором и клавишей быстрого доступа Speed Key. При этом клавиши именно физические, лишенные сенсорного функционала. Кроме того, рамка смартфона выполнена из пластика.

IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

В части «железа» речь идет о 4,5-дюймовом дисплее с соотношением сторон 13,5:9 (3:2) разрешением 1620х1080 точек, чипсете Snapdragon 636, 4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенной (13+5 Мп) камере на задней панели, 8 Мп фронтальной камере и аккумуляторе емкостью 3000 мАч.

IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

ОС – Android 8.1 Oreo с фирменными сервисами BlackBerry, системой безопасности DTEK и возможностью дублирования некоторых приложений (WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger и Instagram). Помимо классической черной расцветки, BlackBerry KEY2 LE будет доступен в красном и золотистом вариантах. Релиз новинки будет международным, цены составят 400 и 450 евро за версии с 32 и 64 Гб встроенной памяти, соответственно.

IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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