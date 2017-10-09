Анонсы: BlackBerry Motion – IP67 и аккумулятор 4000 мАч

MForum.ru
09.10.2017,
Под торговой маркой BlackBerry представлен смартфон Motion, получивший «самую емкую батарею среди всех смартфонов BlackBerry», а за счет быстрой зарядки Quick Charge 3.0 всего за 40 минут она может набрать до 50% заряда. Кроме того, Motion стал первым BlackBerry сертифицированным по стандарту IP67 в части защиты от влаги и пыли.
Корпус BlackBerry Motion сочетает закаленную алюминиевую рамку и софт-тач пластик на задней панели. Диагональ дисплея новинки 5,5 дюймов, разрешение 1080х1920 точек. Полной информации об аппаратной платформе нет, но наиболее вероятным «сердцем» аппарата является Snapdragon 625. Объем ОЗУ – 4 Гб. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку «Домой».
Версия ОС «из коробки» - Android 7.1 Nougat, обновление до Android 8.0 Oreo ожидается в 2018 году. Среди фирменных функций BlackBerry отметим появление Locker, позволяющей хранить документы и фотографии в области внутренней памяти защищенной специальным PIN-кодом или сканером отпечатка пальцев. За счет функционала Convenience Key для BlackBerry Motion можно задать 4 профиля с автоматическим переключением при подключении, например, к домашнему Wi-Fi и автомобильной мультимедийной системе по Bluetooth. Новинка уже в этом месяце появится в ОАЭ и Саудовской Аравии по цене $463. Немного позже BlackBerry Motion доберется до глобальных рынков.
© Антон Печеровый,
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