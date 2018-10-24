Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России

24.10.2018, MForum.ru

Состоялся российский релиз смартфона BlackBerry KEY2, смартфона снабженного аппаратной QWERTY-клавиатурой. Из-за большего количества букв в русском языке часть из них (Ё, Щ, Э, Ж, Ъ, Ю) размещена в верхнем ряду, вместе со спецсимволами

Напомню, BlackBerry KEY2 стал первым смартфоном бренда со сдвоенной тыловой камерой, представленной двумя 12 Мп сенсорами. Разрешение фронтальной камеры BlackBerry KEY2 составляет 8 Мп. Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Диагональ дисплея BlackBerry KEY2 – 4,5 дюйма при разрешении 1620х1080 точек. Российская цена BlackBerry KEY2 — 49 990 рублей, прием предзаказов уже начался.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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