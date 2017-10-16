Слухи: Эван Бласс рассказал о новинках Alcatel 2018 года

MForum.ru
16.10.2017,
Знаменитый искатель утечек Эван Бласс рассказал о линейке смартфонов Alcatel 2018 модельного года. Напомню, бренд Alcatel, наряду с BlackBerry, принадлежит китайской компании TCL Communications.
Подробности о спецификациях устройств раскрыты не были, но инфографика достаточно четко показывает позиционирование моделей друг относительно друга. Во главе пирамиды разместился Alcatel 5, выглядящий как топовое устройство среднего класса. Судя по изображению, он оснащен одиночной тыловой камерой и сдвоенной камерой на передней панели. Вероятно, что корпус, Alcatel 5 металлический, а само устройство призвано заменить линейку Idol.
На ступеньку ниже разместились Alcatel 3V и 3X, привлекающие внимание сдвоенными тыловыми камерами и задними панелями из стекла. Еще на ступеньку ниже находится Alcatel 3, оснащенный одиночной тыловой камерой, но сохранивший сканер отпечатка пальца (у Alcatel 3C он отсутствует). Замыкает линейку новинок Alcatel 1X. Вероятно, этот смартфон является топовым в бюджетном сегменте – вполне вероятно наличие Alcatel 1 и других моделей первой серии. Но об их существовании источники пока ничего не сообщают.
© Антон Печеровый,
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