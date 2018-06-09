Анонсы: BlackBerry KEY2 представлен официально

MForum.ru
09.06.2018,
Состоялся анонс смартфона BlackBerry KEY2. Благодаря множеству слухов и утечек новинка не стала сюрпризом. Главное отличие BlackBerry KEY2 от других Android-смартфонов – наличие сенсорно-механической QWERTY-клавиатуры со встроенным в клавишу «пробел» дактилоскопическим сенсором и кнопкой Speed Key, позволяющей задействовать комбинации клавиш.
BlackBerry KEY2 стал первым смартфоном бренда со сдвоенной тыловой камерой, представленной двумя 12 Мп сенсорами. Фронтальная камера BlackBerry KEY2 имеет разрешение 8 Мп. Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Диагональ дисплея BlackBerry KEY2 – 4,5 дюйма при разрешении 1620х1080 точек. Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo, а ее цена стартует от отметки $649 за версию с 64 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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