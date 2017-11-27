MForum.ru
27.11.2017,
Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции На конференции Сhina Mobile Global Partner Conference Forum китайская компания TCL Communications, выпускающая смартфоны под брендом Alcatel и один из лицензиатов бренда BlackBerry, продемонстрировала смартфон TCL A5.
Новинка привлекает внимание узкими рамками с трех сторон. Причем если Xiaomi Mi MIX 2 или Razer Phone, лишены верхней рамки, то в TCL пошли другим путем и сделали минимальной рамку под экраном. Раскрыл производитель и спецификации устройства. В активе TCL A5 присутствуют 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, чипсет MediaTek MT6750T, сдвоенная 16 Мп камера на передней панели и Android 7.0. Тыловая камера новинки одинарная, подробности о ней производитель не раскрывает. Зато указана поддержка звука Dirac HD для Hi-Fi-аудио. Также отметим логотип Alcatel на задней панели, что подсказывает о глобальности релиза новинки.
© Антон Печеровый,
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