Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году

MForum.ru

Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году

01.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пару месяцев назад компания BlackBerry объявила о том, что она прекращает заниматься производством смартфонов, сосредоточившись на программных продуктах. Одновременно с этим было заключено партнерское соглашение с компанией TCL, ставшей эксклюзивным производителем устройств под брендом BlackBerry.

Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году

Первым устройством модельного ряда 2017 года стал смартфон BlackBerry KEYone, анонс которого состоялся в рамках Всемирного мобильного конгресса. Смартфон выполнен в лучших традициях BlackBerry и оснащен аппаратной QWERTY-клавиатурой. Причем клавиши являются сенсорно-механическими, что позволяет использовать как нажатия, так и свайпы. Сканер отпечатка пальца встроен в клавишу «пробел». Из коробки BlackBerry KEYone получит Android 7.1 Nougat с программным обеспечением DTEK, обеспечивающим высокий уровень защиты информации.

Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году

Ключевые спецификации новинки включают в себя ударопрочный экран диагональю 4,5 дюйма и разрешением 1620х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб, а также аккумулятор емкостью 3505 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Фоточасть BlackBerry KEYone включает в себя 12 Мп тыловую камеру с фазированным автофокусом и 6 линзовым объективом, а также 8 Мп камеру на передней панели. Начало продаж намечено на апрель, цена - $549. Кроме того, производитель сообщил, что KEYone будет не единственным смартфоном BlackBerry, который увидит свет в 2017 году.

Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.10. [Новинки] Слухи: На сайте Blackberry появились полные спецификации DTEK60 / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: TCL (Alcatel) может стать производителем следующего смартфона BlackBerry / MForum.ru

28.12. [Новинки]  О смартфонах и не только #38: Обновления до Android 6.0 Marshmallow, Samsung Galaxy S7, LG G5, iPhone 7 и другие новинки 2016 / MForum.ru

21.12. [Новинки]  О смартфонах и не только #37: Производительность Snapdragon 820, лидерство на рынке смартфонов и кадровые перестановки в Apple / MForum.ru

01.12. [Общество]  Знаковые смартфоны с QWERTY-клавиатурой / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:08 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
МегаФон завершил растаскивание частот СМАРТС. Алексей Бойко, редактор
Сегодня 06:17 naskar Тема: Samsung GT-S5830 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12)
Для вашего телефона: Скриншот делается зажатием большой кнопки и быстрым нажатием кнопки Выкл.
Сегодня 00:50 R@L1975 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37)
Пожалуйста помогите, ребенку нужен телефон, дайте код для разблокировки сети на телефон билайн А105 id: 232x-2abgru2 imei: 860630027006207 Спасибо.
Вчера 12:26 Fiksy Тема: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 10000 руб.
Мне интеренсо, есть ли по такой цене нормальный смарт от Леново?
Вчера 12:25 Fiksy Тема: Почему нагреваются смартфоны?
Ну это не норма что он нагревается

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии

01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году / MForum.ru

01.03. [Новинки] Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Huawei P10 и P10 Plus – флагманы с Lecua Dual-Camera 2.0 / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra – средний класс 2017 года / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: HMD Global привезла в Барселону Nokia 3, 5 и 6 Arte Black / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2017: Moto G5 и Moto G5 Plus – компактные смартфоны с металлическими корпусами / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2017: LG G6 – флагман с экраном FullVision / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2017: Новая Nokia 3310 – возрождение легенды? / MForum.ru

23.02. [Новинки]  Слухи: Раскрыты ключевые подробности Nokia 3310 нового поколения / MForum.ru

23.02. [Новинки]  Анонсы: Ulefone Power 2 – 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и металлический корпус / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Huawei P10 раскрыли внешность новинки / MForum.ru

22.02. [Новинки]  Анонсы: «Крепыш» Ulefone Armor 2 с 6 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Камера Huawei Honor V9 позволяет получать 3D-модели объектов / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: «Живые» фото Samsung Galaxy S8 показали экранные кнопки / MForum.ru

21.02. [Новинки]  Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: