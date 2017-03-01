Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году

01.03.2017, MForum.ru

Пару месяцев назад компания BlackBerry объявила о том, что она прекращает заниматься производством смартфонов, сосредоточившись на программных продуктах. Одновременно с этим было заключено партнерское соглашение с компанией TCL, ставшей эксклюзивным производителем устройств под брендом BlackBerry.

Первым устройством модельного ряда 2017 года стал смартфон BlackBerry KEYone, анонс которого состоялся в рамках Всемирного мобильного конгресса. Смартфон выполнен в лучших традициях BlackBerry и оснащен аппаратной QWERTY-клавиатурой. Причем клавиши являются сенсорно-механическими, что позволяет использовать как нажатия, так и свайпы. Сканер отпечатка пальца встроен в клавишу «пробел». Из коробки BlackBerry KEYone получит Android 7.1 Nougat с программным обеспечением DTEK, обеспечивающим высокий уровень защиты информации.

Ключевые спецификации новинки включают в себя ударопрочный экран диагональю 4,5 дюйма и разрешением 1620х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб, а также аккумулятор емкостью 3505 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Фоточасть BlackBerry KEYone включает в себя 12 Мп тыловую камеру с фазированным автофокусом и 6 линзовым объективом, а также 8 Мп камеру на передней панели. Начало продаж намечено на апрель, цена - $549. Кроме того, производитель сообщил, что KEYone будет не единственным смартфоном BlackBerry, который увидит свет в 2017 году.