Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android

MForum.ru
18.09.2018,
Позиционирование телефонов Punkt – устройства, не отвлекающие от реальной жизни. Дизайн Punkt MP02 – классическая кнопочная «звонилка», однако внутрь производитель поместил вполне современное «железо», а программной основой сделал Android 8.1 Oreo.
Впрочем, компанией проведена большая работа, чтобы сделать Android максимально незаметным для потребителя. Был полностью переделан интерфейс, имитирующий текстовые интерфейсы старых телефонов. Также пользователь лишен возможности выходить в интернет, за исключением раздачи Wi-Fi на другие устройства. В тоже время сам Punkt MP02 поддерживает LTE-сети и может загружать обновления ОС.
Аппаратная платформа построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 210 дополненного 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти, а также 2-дюймовым дисплеем разрешением 320х240 точек и аккумулятором емкостью 1280 мАч. Фотокамер в активе Punkt MP02 нет. Зато есть созданная в сотрудничестве с Blackberry система защиты данных и эксклюзивные рингтоны от норвежского музыканта Кьетиля Рост Нильсена. Цена Punkt MP02 – 329 евро.
© Антон Печеровый,
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