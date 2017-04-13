Это интересно: Turing Phone вернется как «первый массовый смартфон с Liquidmorphium»

MForum.ru
13.04.2017,
Помните проект Turing Phone? Тот самый смартфон с уникальной системой шифрования и корпусом из сплава Liquidmorphium, который крепче стали и титана. Сопровождавшие этот проект заявления были весьма амбициозными, но в результате получился «пшик», когда вложившиеся в проект пользователи получили нечто, без большинства заявленных функций.
Однако это не финал истории. У Turing Robotic Industries появился новый проект Turing Phone Appassionato, где в качестве партнера упоминается компания TCL, производящая смартфоны Alcatel и BlackBerry. Уникальной «фишкой» нового устройства станет мощный помощник Sir ALAN с элементами искусственного интеллекта. Кроме того, по заявлению производителя, Turing Phone Appassionato станет первым массовым устройством в корпусе из Liquidmorphium. Более того, он получит некое алмазосодержащее покрытие DLC, обеспечивающее «высокотехнологичную керамическую поверхность и поверхность, устойчивую к царапинам». В части спецификаций упоминается Qualcomm Snapdragon 820 и Android 7.1.1 Nougat (предыдущее устройство работало под управлением Sailfish OS). Согласно заявлению Turing Robotic Industries новинка будет доступна в двух версиях: Turing Phone Appassionato PX8 ($ 1099) и премиум-люкс издание Turing Phone Appassionato GX8 ($ 1599). Интересно, с учетом репутации этой компании много ли найдется желающих вложиться в столь дорогой проект с туманными перспективами?
© Антон Печеровый,
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