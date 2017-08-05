Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 04.08.2017

MForum.ru

Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 04.08.2017

05.08.2017, MForum.ru

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В Китае отключили неполиткорректных чат-ботов

В Китае выключили двух онлайн-роботов, встроенных в популярный мессенджер QQ, сообщает Reuters. Чатботы BabyQ (Turing Robot) и XiaoBing (Microsoft) были построены на алгоритмах машинного обучения. Причиной отключения послужили неполиткорректные по китайским меркам высказывания чат-ботов. XiaoBing заявил, что мечтает отправиться в США, BabyQ признал, что не особо фанатеет по компартии Китая. Отлучение чатботов от "эфира" произвела компания Tencent, которой принадлежит мессенджер.

Мини-робот PipeGuard найдет даже небольшие утечки воды в водопроводе

Из-за протечек систем водоснабжения в современном мире теряется около 20% пресной воды. К тому же при нарушении герметичности труб вода в водопроводной системе может загрязняться. К сожалению, найти небольшие дефекты в трубах, особенно в тех, что сделаны не из металла, дело не простое. Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) разработала маленьких роботов, напоминающих по внешнему виду бадминтонный воланчик. Такой робот способен пройти по системе водоснабжения, отыскивая по пути даже небольшие утечки.

Интерес к роботам-охранникам есть, даже несмотря на то, что они пока далеки от совершенства

Недавно интернет был полон фотожабами на пока что не слишком совершенного робота-охранника, каких выпускает компания Knightscope, США. Не удивительно - робот умудрился свалиться в фонтан, что разумеется привело к его выходу из строя. Несмотря на негативный для темы отклик в сети, робота починили. В здании с фонтаном на работы вышел другой робот той же модели, а реанимированный Steve, как называют "суицидника", приступил к работе по охране Центра Вашингтонской Гавани в столице США.

Американский робомех Eagle Prime готов к поединку!

MegaBots, Inc. сообщает о полной готовности к поединку с японским робомехом Kuratas своего почти 5-метрового Eagle Prime.

У складских компаний растет интерес к коллаборативным решениям Freight Robotics

В складском деле, как нигде заметны всё новые тренды в области робототехники. И если совсем недавно выбор был - заменять людей автоматикой или нет, то сейчас прибавлся еще один вариант - роботизация по схеме, когда роботы действуют в тандеме с людьми.

На платформе DJI будет работать программное решение 3DR

Совсем недавно идея того, что DJI и 3D Robotics (3DR) могут работать вместе, казалась невероятной. А теперь мы знаем, что 3DR и DJI договорились о том, что программное решение Site Scan будет работать на дронах DJI, начиная с модели Phantom 4 и на тех беспилотниках, которые будут выходить в ближайшем будущем. 

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