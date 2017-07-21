Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.07.2017

Если китайские, американские и европейские аналоги пассажирских беспилотников уже можно потрогать, а если повезет, то посмотреть на их полет, то у стартапа Bartini все только впереди.

В США испытали военного робота-заправщика Заправщик военных вертолетов - опасная работа. Вертолеты нередко работают рядом с аэродромами, поэтому бывает, что заправлять винтокрылую машину приходится под огнем противнка. Между тем, с такой работой мог бы справиться промышленный манипулятор. В США испытали робота AR3P, который успешно справился с подачей топлива в макет ударного вертолета AH-64.



