Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.07.2017

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Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.07.2017

21.07.2017, MForum.ru

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Концепт аэротакси "на блокчейне" представили на подмосковном авиасалоне МАКС-2017

Если китайские, американские и европейские аналоги пассажирских беспилотников уже можно потрогать, а если повезет, то посмотреть на их полет, то у стартапа Bartini все только впереди.

В США испытали военного робота-заправщика

Заправщик военных вертолетов - опасная работа. Вертолеты нередко работают рядом с аэродромами, поэтому бывает, что заправлять винтокрылую машину приходится под огнем противнка. Между тем, с такой работой мог бы справиться промышленный манипулятор. В США испытали робота AR3P, который успешно справился с подачей топлива в макет ударного вертолета AH-64.

Реклама с неба - панорамный беспилотный рекламный щит

В США представили панорамный рекламный щит на основе воздушной беспилотной платформы. Аппарат отлично привлекает внимание зевак, отличается от типовых рекламных методов высокой мобильностью и скоростью замены цифрового контента.

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