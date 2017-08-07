Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 07.08.2017

MForum.ru
07.08.2017,
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Китай испытал группу морских роботов-шпионов
Поднебесная недавно выпустила сразу дюжину подводных роботов в Южно-Китайское море. Официальное назначение дронов - мониторинг природных условий. С другой стороны, район применения и тип аппаратов могут свидетельствовать в пользу, что называется, двойного назначения этих роботов. Китай демонстрирует США свою готовность к военному противостоянию под водой.
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Чехлы для БЛА - новый тренд на рынке?
Беспилотники многое унаследовали от смартфонов и других мобильных устройств - новой индустрии не пришлось самостоятельно разрабатывать миниатюрные аккумуляторы, камеры, процессоры и иные высокотехнологичные, небольшие и легкие компоненты. Производители БЛА пользуются и другими успешными приемами, разработанными на рынке мобильников, например, появляются приложения для беспилотников, контент, который можно разблокировать за дополнительную плату. Теперь производители БЛА освоили еще одну “фичу” - продажу разноцветных чехлов!
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