Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.07.2017

Коптер RacerX разгоняется свыше 262,3 км/ч Помимо развития идеи гонок беспилотников посредством привлечения к индустрии капитала, телевизионных партнеров и внимания мировой общественности, парни из DRL разрабатывают еще одно направление - скоростные мультикоптеры. Их новинка - коптер RacerX, примечателен тем, что при незначительном весе (всего около 800 грамм), его моторы выдают порядка 46 тысяч оборотов, что позволяет аппаратику разгоняться свыше 262 км/ч! Теперь разработчики хотят увидеть свое детище в Книге рекордов Гиннесса.



