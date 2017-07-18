Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.07.2017

MForum.ru
18.07.2017,
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Коптер RacerX разгоняется свыше 262,3 км/ч
Помимо развития идеи гонок беспилотников посредством привлечения к индустрии капитала, телевизионных партнеров и внимания мировой общественности, парни из DRL разрабатывают еще одно направление - скоростные мультикоптеры. Их новинка - коптер RacerX, примечателен тем, что при незначительном весе (всего около 800 грамм), его моторы выдают порядка 46 тысяч оборотов, что позволяет аппаратику разгоняться свыше 262 км/ч! Теперь разработчики хотят увидеть свое детище в Книге рекордов Гиннесса.
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Единственное роботизированное молочное хозяйство Хабаровского края - АО "Хорское". В этом месяце запланирован аукцион по его продаже.
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