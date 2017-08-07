Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 06.08.2017

Тематика робото-ассистивных хирургических систем вовсе не "закрыта" всем известным и многими любимым роботом De Vinci. Это все более конкурентный сегмент рынка робототехники, где за деньги клиник всего мира готовы сразиться самые разные компании. Одна из них - американская фирма Auris Surgical Robotics Inc., вот уже несколько лет занимающаяся разработкой робот-ассистивного "эндолюминального" робота.

На заводах Audi нашлось место для коллаборативных роботов Промышленные роботы на заводе по сборке автомобилей? Этим не удивить никого. Как и тем, что эти мощные и быстрые роботы надежно отделены от территорий, где встречаются люди-рабочие. На заводе Audi, где идет сборка моделей A4 и A5 можно наблюдать и другую картину - роботы, которые работают в непосредственной близости от человека и не отделены от него "клеткой".