Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 06.08.2017

MForum.ru
07.08.2017,
|
Американская Auris Surgical Robotics собрала солидное инвестирование
Тематика робото-ассистивных хирургических систем вовсе не "закрыта" всем известным и многими любимым роботом De Vinci. Это все более конкурентный сегмент рынка робототехники, где за деньги клиник всего мира готовы сразиться самые разные компании. Одна из них - американская фирма Auris Surgical Robotics Inc., вот уже несколько лет занимающаяся разработкой робот-ассистивного "эндолюминального" робота.
|
На заводах Audi нашлось место для коллаборативных роботов
Промышленные роботы на заводе по сборке автомобилей? Этим не удивить никого. Как и тем, что эти мощные и быстрые роботы надежно отделены от территорий, где встречаются люди-рабочие. На заводе Audi, где идет сборка моделей A4 и A5 можно наблюдать и другую картину - роботы, которые работают в непосредственной близости от человека и не отделены от него "клеткой".
|
В Китае робот может вас засудить
"Робот-юрист" - это не только программа ИИ. Это классический антропоморфный робот ростом около метра, с головой, форма которой заставляет вспомнить о тостерах. Робот способен изучить документы по делу и выявить возможные проблемы. Кроме того, робот формирует рекомендации по приговору, а также может выписать ордер на арест.
|
Роботов задействуют на птицефабриках Pilgrim's Pride
Одно из крупнейших птицеводческих хозяйств США, "Гордость пилигрима" (Pilgrim's Pride) заявило о планах роботизации части процессов на своих фабриках, в частности, процесса обвалки передней части птиц.
Подпишитесь на Telegram канал RoboTrends.ru - https://t.me/prorobots
+ +
Публикации по теме:
05.08. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 04.08.2017 / MForum.ru
04.08. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 03.08.2017 / MForum.ru
31.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 31.07.2017 / MForum.ru
31.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 01.08.2017 / MForum.ru
27.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 27.07.2017 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле / MForum.ru
04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru
02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru