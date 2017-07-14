Роботренды: Новости робототехники и БЛА 14.07.2017

По данным исследовательской фирмы Gartner, общие мировые продажи дронов достигли 2,2 млн единиц в 2016 году, объем рынка подскочил на 36% и составил $4,5 млрд.

Huawei Wireless X Labs и GTI представили официальный документ по облачной робототехнике GTI совместно с Huawei Wireless X Labs, China Mobile, SoftBank, CloudMinds и Skymind представила официальный документ по технологии 5G и облачной робототехнике «5G&Cloud Robotics White Paper». В нем описаны концепции, технологии, рыночные тренды, цепочка начисления стоимости и бизнес-модели облачной робототехники, а также представлен подробный анализ того, как технология 5G будет способствовать коммерческому успеху.



