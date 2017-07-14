Роботренды: Новости робототехники и БЛА 14.07.2017

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Роботренды: Новости робототехники и БЛА 14.07.2017

15.07.2017, MForum.ru

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Анализ рынка БЛА - прогнозы и тренды

По данным исследовательской фирмы Gartner, общие мировые продажи дронов достигли 2,2 млн единиц в 2016 году, объем рынка подскочил на 36% и составил $4,5 млрд.

Huawei Wireless X Labs и GTI представили официальный документ по облачной робототехнике

GTI совместно с Huawei Wireless X Labs, China Mobile, SoftBank, CloudMinds и Skymind представила официальный документ по технологии 5G и облачной робототехнике «5G&Cloud Robotics White Paper». В нем описаны концепции, технологии, рыночные тренды, цепочка начисления стоимости и бизнес-модели облачной робототехники, а также представлен подробный анализ того, как технология 5G будет способствовать коммерческому успеху.

Коммерческий сервис ремонта беспилотников запустила компания Fortress UAV

Компания Fortress Solutions сформировала новое подразделение Fortress UAV, цель которого - обеспечивать ремонт миллионов беспилотников, ежегодно продающихся в США.

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Здравствуйте.10 07.2017. Был украден телефон. Помогите найти его пожалуйста а. Телефон имеет 2 imei кода. 862597038636330. 862597038636348.Благодарю.

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