Роботренды: Новости робототехники и БЛА 14.07.2017

MForum.ru
15.07.2017,
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Анализ рынка БЛА - прогнозы и тренды
По данным исследовательской фирмы Gartner, общие мировые продажи дронов достигли 2,2 млн единиц в 2016 году, объем рынка подскочил на 36% и составил $4,5 млрд.
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Huawei Wireless X Labs и GTI представили официальный документ по облачной робототехнике
GTI совместно с Huawei Wireless X Labs, China Mobile, SoftBank, CloudMinds и Skymind представила официальный документ по технологии 5G и облачной робототехнике «5G&Cloud Robotics White Paper». В нем описаны концепции, технологии, рыночные тренды, цепочка начисления стоимости и бизнес-модели облачной робототехники, а также представлен подробный анализ того, как технология 5G будет способствовать коммерческому успеху.
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Коммерческий сервис ремонта беспилотников запустила компания Fortress UAV
Компания Fortress Solutions сформировала новое подразделение Fortress UAV, цель которого - обеспечивать ремонт миллионов беспилотников, ежегодно продающихся в США.
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