Роботренды: Новости робототехники и БЛА 17.07.2017

ВВС США хочет получить разрешение сбивать потребительские дроны Ряд недавних инцидентов с участием коммерчески-доступных беспилотников выявил уязвимость американских авиабаз, персонал которых не имеет соответствующих полномочий, чтобы сбивать или глушить персональные дроны. Между тем, даже одного аппарата с минимальным зарядом взрывчатки хватило бы, чтобы, попав в воздухозаборник, вывести из строя новейший истребитель F-22 Raptor, стоимость которого превышает $140 млн. Таким образом, в настоящее время американские авиабазы уязвимы для шпионажа, терактов или даже гибридных боевых действий, при которых рой дешевых БЛА мог бы временно парализовать работу взлетно-посадочной полосы. Выявив подобную уязвимость, командование ВВС США запрашивает разрешение на предоставление полномочий, которые позволят военным уничтожать дроны-нарушители.



