Роботренды: Новости робототехники и БЛА 17.07.2017

MForum.ru
17.07.2017,
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ВВС США хочет получить разрешение сбивать потребительские дроны
Ряд недавних инцидентов с участием коммерчески-доступных беспилотников выявил уязвимость американских авиабаз, персонал которых не имеет соответствующих полномочий, чтобы сбивать или глушить персональные дроны. Между тем, даже одного аппарата с минимальным зарядом взрывчатки хватило бы, чтобы, попав в воздухозаборник, вывести из строя новейший истребитель F-22 Raptor, стоимость которого превышает $140 млн. Таким образом, в настоящее время американские авиабазы уязвимы для шпионажа, терактов или даже гибридных боевых действий, при которых рой дешевых БЛА мог бы временно парализовать работу взлетно-посадочной полосы. Выявив подобную уязвимость, командование ВВС США запрашивает разрешение на предоставление полномочий, которые позволят военным уничтожать дроны-нарушители.
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Китайские компании продолжают сокращать персонал и обращаются к роботизации
Несмотря на существенный рост уровня заработной платы на фабрике в городе Ханьюань, провинция Хубей, показатель текучести рабочей силы временами достигает 20%. Цены на оплату труда рабочих продолжают расти и уже достигли критического уровня, в связи с чем владельцам заводов все труднее выдерживать рыночную конкуренцию.
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