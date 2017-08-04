Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 03.08.2017

Сортировочные роботы сулят революцию складскому хозяйству Сортировочные и упаковочные операции представляют собой наименее автоматизированную и, по совместительству, наиболее трудозатратную область складского хозяйства. При этом, нагрузка на распределительные центры растет год от года (особенно в периоды отпусков и новогодних празднований) - как и уровень средней заработной платы. Автоматизация отрасли неизбежна - машины уже вплотную приблизились к требуемому уровню качества, им необходимы лишь базы данных, содержащие трехмерные изображения различных продуктов и рекомендации по безопасному взаимодействию с ними.