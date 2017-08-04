Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 03.08.2017

MForum.ru
04.08.2017,
|
НАУРР приглашает в Южную Корею
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники России формирует делегацию для поездки в Южную Корею 10-17 сентября. В программе посещение международной выставки Robot World 2017, посещение ведущих робототехнических компаний и исследовательских институтов.
|
Сортировочные роботы сулят революцию складскому хозяйству
Сортировочные и упаковочные операции представляют собой наименее автоматизированную и, по совместительству, наиболее трудозатратную область складского хозяйства. При этом, нагрузка на распределительные центры растет год от года (особенно в периоды отпусков и новогодних празднований) - как и уровень средней заработной платы. Автоматизация отрасли неизбежна - машины уже вплотную приблизились к требуемому уровню качества, им необходимы лишь базы данных, содержащие трехмерные изображения различных продуктов и рекомендации по безопасному взаимодействию с ними.
|
Китайские спасатели вооружаются беспилотниками - летающими и надводными
Китайские спасатели получили в свое распоряжение воздушные дроны, при помощи которых могут доставить нуждающимся медикаменты, провизию или иные грузы. Кроме того, береговые службы задействуют автономные плавсредства, способные предупредить купающихся о приближении к заранее отмеченным на карте “опасным зонам” или помочь добраться до берега. Пока это все не более, чем эксперимент небольшого масштаба.
|
Подводный робот "Юниор" занял второе место на RoboSub
Первое место присуждено роботу из Корнелльского университета, США. Третье место досталось роботу, построенному в Национальном университете Сингапура.
Подпишитесь на Telegram канал RoboTrends.ru - https://t.me/prorobots
+ +
Публикации по теме:
31.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 31.07.2017 / MForum.ru
31.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 01.08.2017 / MForum.ru
27.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 27.07.2017 / MForum.ru
26.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 26.07.2017 / MForum.ru
24.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 24.07.2017 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Это интересно: Lenovo откажется от оболочки Vibe UI / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Honor Note 9 оснастят сдвоенной тыловой камерой и аккумулятором 4600 мАч / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Leader 8 - топовая раскладушка для China Mobile / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября / MForum.ru
02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru