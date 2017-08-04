Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 03.08.2017

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Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 03.08.2017

04.08.2017, MForum.ru

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НАУРР приглашает в Южную Корею

Национальная Ассоциация участников рынка робототехники России формирует делегацию для поездки в Южную Корею 10-17 сентября. В программе посещение международной выставки Robot World 2017, посещение ведущих робототехнических компаний и исследовательских институтов.

Сортировочные роботы сулят революцию складскому хозяйству

Сортировочные и упаковочные операции представляют собой наименее автоматизированную и, по совместительству, наиболее трудозатратную область складского хозяйства. При этом, нагрузка на распределительные центры растет год от года (особенно в периоды отпусков и новогодних празднований) - как и уровень средней заработной платы. Автоматизация отрасли неизбежна - машины уже вплотную приблизились к требуемому уровню качества, им необходимы лишь базы данных, содержащие трехмерные изображения различных продуктов и рекомендации по безопасному взаимодействию с ними.

Китайские спасатели вооружаются беспилотниками - летающими и надводными

Китайские спасатели получили в свое распоряжение воздушные дроны, при помощи которых могут доставить нуждающимся медикаменты, провизию или иные грузы. Кроме того, береговые службы задействуют автономные плавсредства, способные предупредить купающихся о приближении к заранее отмеченным на карте “опасным зонам” или помочь добраться до берега. Пока это все не более, чем эксперимент небольшого масштаба.

Подводный робот "Юниор" занял второе место на RoboSub

Первое место присуждено роботу из Корнелльского университета, США. Третье место досталось роботу, построенному в Национальном университете Сингапура.

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