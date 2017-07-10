Роботренды: Новости робототехники и БЛА 10.07.2017

MForum.ru
10.07.2017,
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На "Иннопроме-2017" договорились о программе "Урал Когнитив Агро"
О совместной работе в рамках программы роботизации сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро" договорились Cognitive Technologies и Уральский федеральный университет (УрФУ).
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Volkswagen и Kuka договорились о сотрудничестве в разработке зарядки для электромобиля
В 2016 году компания Volkswagen объявила о планах постепенного перехода к выпуску электромобилей. Компания договорилась с производителем промышленных роботов Kuka о совместной разработке роботизированной системы, которая будет подключать электромобили к точкам зарядки.
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Сеть "Пятерочка" (X5 Retail Group) привлекла к найму роботов
Специальная программа ищет подходящие резюме на рекрутинговых сайтах, звонит соискателям, помогают подобрать вакансию ближе к дому соискателя, а затем соединяют с HR-специалистом компании. В Пятерочке высокая текучесть кадров - за месяц компания нанимает около 15 тысяч человек.
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