Роботренды: Новости робототехники и БЛА 10.07.2017

О совместной работе в рамках программы роботизации сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро" договорились Cognitive Technologies и Уральский федеральный университет (УрФУ).

Volkswagen и Kuka договорились о сотрудничестве в разработке зарядки для электромобиля В 2016 году компания Volkswagen объявила о планах постепенного перехода к выпуску электромобилей. Компания договорилась с производителем промышленных роботов Kuka о совместной разработке роботизированной системы, которая будет подключать электромобили к точкам зарядки.



