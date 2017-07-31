Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 01.08.2017

Promobot станет консьержем в Тесладоме Робот Promobot v.2 расположится в холле ТеслаДома, строящегося сейчас в Батайске Ростовской области. Он будет узнавать и приветствовать жильцов, рассказывать им о погоде, предстоящих собраниях и новостях. Робот сможет собирать заявки на проведение ремонтных работ, отзывы жильцов и обращения к управляющей компании. Так рекламирует свое детище компания-производитель. На деле трудно, наверное, представить что-то менее полезное и более беспомощное, чем такой робот в вашем подъезде. Или нет?



