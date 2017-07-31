Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 01.08.2017

MForum.ru
31.07.2017,
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Робот Clarke займется ресайклингом
Сортировочные системы с элементами искусственного интеллекта набирают все большую популярность. В США разработали систему Clarke, способную сортировать до 60 объектов в минуту с 90%-й точностью.
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Promobot станет консьержем в Тесладоме
Робот Promobot v.2 расположится в холле ТеслаДома, строящегося сейчас в Батайске Ростовской области. Он будет узнавать и приветствовать жильцов, рассказывать им о погоде, предстоящих собраниях и новостях. Робот сможет собирать заявки на проведение ремонтных работ, отзывы жильцов и обращения к управляющей компании. Так рекламирует свое детище компания-производитель. На деле трудно, наверное, представить что-то менее полезное и более беспомощное, чем такой робот в вашем подъезде. Или нет?
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В Китае начали выпускать аналог американского MQ-9 Reaper
Китай старается максимально сократить разрыв с военными технологиями США. В частности, в области создания военных беспилотников. Разрыв во времени появления американского MQ-9 Reaper и его китайского аналога CH-5 Rainbow - всего около 10 лет. Китайский аппарат все же уступает американскому по характеристикам, но у него есть несомненное достоинство - он вполовину дешевле! В Поднебесной готовы приступит к массовому производству аппарата.
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AEROVINCI представила гибкую автономную систему на основе БЛА
Разработчики из Нидерландов создали масштабируемую систему, основанную на использовании БЛА и автономных док-станций для их подзарядки и обработки данных. Продукт может использоваться в целях мониторинга сельскохозяйственных посевов, для обеспечения безопасности, а также в ряде других применений. Алгоритмы взлета, посадки, сбора и обработки данных, а также перезарядки БЛА полностью автоматизированы.
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