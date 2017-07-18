Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.07.2017

MForum.ru
19.07.2017,
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Роботы-полицейские показывают свою слабость
Роботы-полицейские - модная тема сезона. Они появились в США, Китае и ОАЭ. О них активно пишут различные издания. При этом пока что реальная полезность и в целом "жизнеспособность" этих изделий близка к нулю, как собственно у большинства промоботов, какими, по-сути, они являются.
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JANUS - новый универсальный язык для общения подводных роботов
На протяжении нескольких последних десятилетий люди используют для общения на расстоянии глобальные сети связи и разнообразные абонентские устройства. С их помощью они обмениваются данными, как правило, в воздушной среде. Для того, чтобы сети и устройства могли взаимодействовать друг с другом, их строят в соответствии с различными технологиями и международными стандартами, такими, например, как Wi-Fi, Bluetooth и стандарты сетей сотовой связи – 2G/GSM, 3G/WCDMA, 4G/LTE, 5G. К сожалению, для водной среды, где радиоволны практически не распространяются, подобных общепринятых стандартов и сетей связи на их основе до сих пор не существовало. Новый акустический «язык» JANUS, возможно, решит эту проблему, позволив подводным устройствам различных классов и назначений объединиться в некое подобие подводного IoT.
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