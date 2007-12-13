Роботренды: Новости робототехники и БЛА 12-13.07.2017

Безопасно ли аэротакси? Большинство американцев считают, что нет По данным опросов YouGov, более половины американцев не чувствовали бы себя в безопасности, оказавшись в аэротакси. Наибольшие опасения (59%) высказали представительницы прекрасного пола, однако и среди мужчин до 51% не испытали бы от полета в аэрокаре особого комфорта.



