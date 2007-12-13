Роботренды: Новости робототехники и БЛА 12-13.07.2017

MForum.ru
13.07.2017,
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В Минюсте зарегистрировали АНО "ПравоРоботов"
Тем самым автономная некоммерческая организация "Право Роботов" получила официальный статус.
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Toyota инвестирует в ИИ до $100 млн
Японская Toyota уже не раз заявляла о планах гигантских инвестиций в развитие ИИ, прежде всего, ИИ для самооуправляемых автомобилей. Часть средств пойдет через специально созданное подразделение Toyota AI Ventures.
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Необитаемый катер Искатель придет на смену французским Mk2 на ВМФ России?
Эмбарго сделало невозможным закупку для нужд российского военно-морского флота французских катеров Inspector Mk2. Предпринимаются попытки заменить его собственными российскими разработками.
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Безопасно ли аэротакси? Большинство американцев считают, что нет
По данным опросов YouGov, более половины американцев не чувствовали бы себя в безопасности, оказавшись в аэротакси. Наибольшие опасения (59%) высказали представительницы прекрасного пола, однако и среди мужчин до 51% не испытали бы от полета в аэрокаре особого комфорта.
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Медицинские экзоскелеты ReWalk Robotics начали продавать во Франции
Компания ReWalk Robotics и ее продукты не нуждаются в представлении, если вы следите за рынком экзоскелетов.
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Нижнетавдинское ПК "Молоко" - эксперимент с роботами DeLaval продолжается
В хозяйстве ООО "ПК "Молоко" в селе Нижняя Тавда действует хозяйство добровольного доения, оснащенное четырьмя роботами доярами VMS DeLaval.
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В АФ "Колос" доят на VMS DeLaval
Появилось видео, рассказывающее об опыте применения доильных роботов в хозяйстве ООО "АФ Колос".
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