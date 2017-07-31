Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 31.07.2017

Регулирование робототехники в Корее. Закон о содействии развитию и распространению умных роботов В Корее (разумеется речь о Южной Корее) немалое внимание уделяют роботизации промышленности. И достигли в этом лидирующего места в мире по числу внедренных промышленных роботов на душу населения. В конце 2008 года в Корее приняли закон "О создании и распространении умных роботов", реализовывать его поручили Корейскому институту содействия развитию умных роботов. Эффект от внедрения этого закона в период 2010-2014 годы оценили в размере более $4 млрд. Инвестиции в рынок робототехники вызвали также рост на рынках добычи и обработки металлов, в нефтехимической отрасли, в сфере услуг и т.п. Совокупный эффект по оценкам исследователей составил около $32 млрд. Приводим для вас текст корейского закона в его обновленной в 2010 году редакции. Возможно он еще послужит основой при выработке подходов к регулированию рынка робототехники в России.