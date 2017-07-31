Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 31.07.2017

MForum.ru
31.07.2017,
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Регулирование робототехники в Корее. Закон о содействии развитию и распространению умных роботов
В Корее (разумеется речь о Южной Корее) немалое внимание уделяют роботизации промышленности. И достигли в этом лидирующего места в мире по числу внедренных промышленных роботов на душу населения. В конце 2008 года в Корее приняли закон "О создании и распространении умных роботов", реализовывать его поручили Корейскому институту содействия развитию умных роботов. Эффект от внедрения этого закона в период 2010-2014 годы оценили в размере более $4 млрд. Инвестиции в рынок робототехники вызвали также рост на рынках добычи и обработки металлов, в нефтехимической отрасли, в сфере услуг и т.п. Совокупный эффект по оценкам исследователей составил около $32 млрд. Приводим для вас текст корейского закона в его обновленной в 2010 году редакции. Возможно он еще послужит основой при выработке подходов к регулированию рынка робототехники в России.
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Три российские команды едут на RoboSub
RoboSub - это неофициальный чемпионат мира в области подводной робототехники. Проходит в Сан-Диего, США. Участвуют сборные 44 технических вузов Индии, Канады, Китая, Пуэрто-Рико, России, Сингапура, США, Таиланда, Японии.
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Пожарные США получат беспилотные самолеты для тушения пожаров
В Испании началось серийное производство беспилотных самолетов Flyox Mark I и Flyox Mark II, предназначенных для тушения пожаров. В сентябре 2017 года планируется отгрузка первого аппарата в США, где компания Unmanned Aircraft International проведет испытания и сертификацию гидросамолета, что сделает возможным его применение в США.
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Компания Kawasaki показала на выставке Иннопром 2017 коллаборативного и других своих роботов
В частности, был продемонстрирован робот Kawasaki BA006N в ячейке дуговой сварки с источником Lorch.
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