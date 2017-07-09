Роботренды: Новости робототехники и БЛА 09.07.2017

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Роботренды: Новости робототехники и БЛА 09.07.2017

09.07.2017, MForum.ru

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Самоуправляемые такси выйдут на улицы Германии в 2018 году

На первых порах в машинах будет присутствовать водитель, который сможет вмешаться в ситуацию, если что-то пойдет не так. Но уже через 3 года использование самоуправляемых такси, как ожидается, станет массовым.

Израильтяне из Duke Robotics решили проблему оснащения мультироторных БЛА стрелковым оружием

Теперь можно будет использовать небольшие БЛА со специальным стабилизированным (гасящим отдачу) подвесом против террористов, действующих в жилых кварталах.

 

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