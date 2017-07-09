Роботренды: Новости робототехники и БЛА 09.07.2017

Самоуправляемые такси выйдут на улицы Германии в 2018 году На первых порах в машинах будет присутствовать водитель, который сможет вмешаться в ситуацию, если что-то пойдет не так. Но уже через 3 года использование самоуправляемых такси, как ожидается, станет массовым.



