Роботренды: Новости робототехники и БЛА 09.07.2017

MForum.ru
09.07.2017,
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Самоуправляемые такси выйдут на улицы Германии в 2018 году
На первых порах в машинах будет присутствовать водитель, который сможет вмешаться в ситуацию, если что-то пойдет не так. Но уже через 3 года использование самоуправляемых такси, как ожидается, станет массовым.
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Израильтяне из Duke Robotics решили проблему оснащения мультироторных БЛА стрелковым оружием
Теперь можно будет использовать небольшие БЛА со специальным стабилизированным (гасящим отдачу) подвесом против террористов, действующих в жилых кварталах.
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