Роботренды: Новости робототехники и БЛА 24.07.2017

Облачная робототехника: Тренды, Технологии, Связь GTI совместно с Huawei Wireless X Labs, China Mobile, SoftBank, CloudMinds и Skymind представила официальный документ по технологии 5G и облачной робототехнике «5G&Cloud Robotics White Paper». В нем описаны концепции, технологии, рыночные тренды, цепочка формирования стоимости и бизнес-модели облачной робототехники, а также представлен подробный анализ того, как технология 5G будет способствовать коммерческому успеху. Редакция RoboTrends.ru представляет русскоязычную версию документа, перевод которой подготовлен Алексеем Бойко.