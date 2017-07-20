Роботренды: Новости робототехники и БЛА 20.07.2017

FAA и 23 исследовательских организации трудятся не покладая рук, чтобы обеспечить качественную и научно-обоснованную законодательную базу, регламентирующую полеты беспилотников и правила их использования. За последние 18 месяцев, в США было зарегистрировано вдвое больше дронов, чем любых летательных аппаратов за прошедшие 100 лет. И это - только начало. По данным торговой группы AUVSI, экономический эффект от развития рынка коммерческих БЛА в США составит $82.1 млрд, а также приведет к созданию 103 тысяч рабочих мест к 2025 году.

Японские роботы-курьеры приступят к доставкам суши с августа 2017 года Робо-курьеры CarriRo, разработанные токийской компанией ZMP, приступят к доставке суши в Японии уже в ближайшие недели. Каждый колесный робот вмещает до 60 заказов и может автономно перемещаться по тротуарам со скоростью около 6 км/ч, уклоняясь от столкновений с людьми и препятствиями. Теперь на пути суши к тем, кто хочет их съесть, стоит только неготовое к технологическим новинкам законодательство страны. В результате пока что роботы будут осуществлять доставку лишь на частных территориях, например, в пределах офисных парков. Если первые доставки пройдут гладко, то есть все шансы, что эти забавные роботы, заставляющие вспомнить о лондонских автобусах, появятся и в общественных местах.



