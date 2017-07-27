Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 27.07.2017

Мощность американских военных лазеров вырастет в десятки раз Вооруженные силы США продолжают совершенствовать лазерные системы для борьбы с малыми беспилотниками. Как ожидается, такие системы смогу защитить наземные войска также от снарядов, мин, а то и от крылатых ракет. Для этого мощность боевых лазеров должна вырасти в десятки раз, что позволит атаковать цели на больших расстояниях, а также в неблагоприятных погодных условиях. Возможно, это сделает лазеры опасными также для ракет и пилотируемой авиации противника.



