Роботренды: Новости робототехники и беспилотников 27.07.2017

MForum.ru
27.07.2017,
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Мощность американских военных лазеров вырастет в десятки раз
Вооруженные силы США продолжают совершенствовать лазерные системы для борьбы с малыми беспилотниками. Как ожидается, такие системы смогу защитить наземные войска также от снарядов, мин, а то и от крылатых ракет. Для этого мощность боевых лазеров должна вырасти в десятки раз, что позволит атаковать цели на больших расстояниях, а также в неблагоприятных погодных условиях. Возможно, это сделает лазеры опасными также для ракет и пилотируемой авиации противника.
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Microsoft добавит ИИ в очки HoloLens
Очки смешанной реальности Hololens 2.0 получат собственный процессор на базе ИИ. Это позволит гарнитуре автономно обрабатывать поступающие данные без подключения к облаку.
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Northrop Grumman подвела итоги 2q2017
В подразделении компании, занимающемся автономной техникой, видят перспективы в связи с MQ-4C Fire Scout и стратегическими дронами Triton.
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Подводный робот обследовал реактор Фукусима
Несколько лет подряд предпринимались различные попытки обследовать затопленную часть реакторных помещений ядерной АЭС, каждая из которых завершалась неудачно - из-за высокого уровня радиации роботы выходили из строя.
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Подводного робота для больших глубин испытали в Южно-Китайском море
Первое тестовое погружение китайский глубоководный робот Tansuo (Таньсо) совершил 24 июля 2017 года. Погружение должно было занять 20 часов.
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Автономный робот AGRowBot присмотрит за посевами
Американский стартап инициировал кампанию по сбору средств на разработку устройства для малых и средних фермерских хозяйств. Робот способен осуществлять мониторинг посевов и сообщать владельцу о вредителях, потребности в ирригации, удобрениях и пестицидах в режиме реального времени.
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