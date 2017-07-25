Роботренды: Новости робототехники и БЛА 25.07.2017

Поднебесная включила лидерство в области систем ИИ в список первостепенных целей на ближайшие 15 лет. К тому моменту, объемы этой индустрии должны достичь $147.7 млрд, основными драйверами её развития послужат “умные города” и военные технологии.

Кодекс роботов. Версия 0001 В последнее время все больше людей задумывается о необходимости регулирования такой сферы, как отношения между людьми и роботами. Появляются такие документы, как Нормы гражданского права о робототехнике и Хартия робототехники ЕС. Регистрируются организации, намеренные заниматься разработкой правового обеспечения робототехники. Вашему вниманию предлагается "Кодекс роботов", подготовленный Никитой Карасёвым. Цель документа - сформиулировать права, возможности и ограничения роботов в их взаимодействии с себе подобными, человеком, миром вокруг и создать инструменты контроля за выполнением свода правил для роботов. Публикуется с любезного разрешения автора.



