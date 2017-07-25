Роботренды: Новости робототехники и БЛА 25.07.2017

MForum.ru
24.07.2017,
|
Пятнадцатилетний план развития Китая включает лидерство в области ИИ
Поднебесная включила лидерство в области систем ИИ в список первостепенных целей на ближайшие 15 лет. К тому моменту, объемы этой индустрии должны достичь $147.7 млрд, основными драйверами её развития послужат “умные города” и военные технологии.
|
Кодекс роботов. Версия 0001
В последнее время все больше людей задумывается о необходимости регулирования такой сферы, как отношения между людьми и роботами. Появляются такие документы, как Нормы гражданского права о робототехнике и Хартия робототехники ЕС. Регистрируются организации, намеренные заниматься разработкой правового обеспечения робототехники. Вашему вниманию предлагается "Кодекс роботов", подготовленный Никитой Карасёвым. Цель документа - сформиулировать права, возможности и ограничения роботов в их взаимодействии с себе подобными, человеком, миром вокруг и создать инструменты контроля за выполнением свода правил для роботов. Публикуется с любезного разрешения автора.
|
Кто лидирует на рынке БЛА на солнечной энергии
Как известно, размещение солнечных батарей на внешней поверхности беспилотников может существенно увеличить их время пребывания в воздухе. В подборке мы поговорим о компаниях, которые формируют рынок беспилотников на солнечной энергии.
Telegram канал RoboTrends.ru - https://t.me/prorobots
+ +
Публикации по теме:
24.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 24.07.2017 / MForum.ru
21.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.07.2017 / MForum.ru
20.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 20.07.2017 / MForum.ru
19.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.07.2017 / MForum.ru
18.07. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 17.07.2017 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8 / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Это интересно: Uhans I8 получит экран с соотношением сторон 18:9 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
13.07. [Новинки] Это интересно: Новые смартфоны Nokia будут использовать чипы Snapdragon / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel XL 2 замечен на рендерах / MForum.ru
11.07. [Новинки] Слухи: Geotel G1 – смартфон с аккумулятором емкостью 7500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру / MForum.ru