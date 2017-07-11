Роботренды: Новости робототехники и БЛА 11.07.2017

MForum.ru
11.07.2017,
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Стационарная противодронная система DroneSentry посадит БЛА или вернет его к оператору
В США представили 2 новые противодронные системы - DroneSentinel, способную обнаружить БЛА-нарушитель, и DroneSentry, готовый заглушить управляющий сигнал и направить дрон назад к оператору (как вариант - заставить аппарат сесть в безопасном режиме). Дальность действия системы - примерно 2 км.
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Yaskawa представит захват AirGrip для работы со стеклянными и пластиковыми бутылками
На выставке DrinkTec Yaskawa покажет решение захвата AirGrip, предназначенная для роботизированной работы с бутылированными прохладительными напитками. Захват предназначен для использования с промышленным манипулятором Motoman. Патентованное устройство обеспечивает возможность быстрого и надежного захвата для загрузки / извлечения стеклянных и пластиковых бутылок в ящики и коробки.
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Американская Workhorse представила персональный коптер SureFly
Американская компания Workhorse поборется за долю на рынке аэромобилей и аэротакси. Фирма представила двухместный коптер SureFly - новинка отличается повышенной безопасностью (ДВС продублирован литий-ионными батареями, на борту имеется парашют), интуитивным управлением, сравнительно низкой стоимостью ($200 тысяч). Бака горючего хватает на час полета, предельная дальность одного путешествия составляет 112,6 км, потолок высоты - 1,2 км, максимальная скорость - 112,6 км/ч.
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