Роботренды: Новости робототехники и БЛА 11.07.2017

В США представили 2 новые противодронные системы - DroneSentinel, способную обнаружить БЛА-нарушитель, и DroneSentry, готовый заглушить управляющий сигнал и направить дрон назад к оператору (как вариант - заставить аппарат сесть в безопасном режиме). Дальность действия системы - примерно 2 км.

Yaskawa представит захват AirGrip для работы со стеклянными и пластиковыми бутылками На выставке DrinkTec Yaskawa покажет решение захвата AirGrip, предназначенная для роботизированной работы с бутылированными прохладительными напитками. Захват предназначен для использования с промышленным манипулятором Motoman. Патентованное устройство обеспечивает возможность быстрого и надежного захвата для загрузки / извлечения стеклянных и пластиковых бутылок в ящики и коробки.